АвтоВАЗ признался, сколько литров заливает в бак новых Lada. Можно не доехать

Один из вопросов, который, как оказалось, волнует многих посетителей профильного сайта, посвящённого отечественным Lada: сколько литров бензина заливается в бак автомобиля перед его передачей клиенту.

Сайт "Лада.онлайн" получил официальный ответ от пресс-службы АвтоВАЗа: "В автомобиль при предпродажной подготовке заливается около двух литров бензина (для того, чтобы вы могли доехать до ближайшей заправки)".

Отметим, что предпродажная подготовка проводится с целью устранения, если таковые имеются, неисправностей, которые могут возникнуть по разным причинам.

Резонный вопрос: хватит ли двух литров бензина для того, чтобы доехать до ближайшего заправочного пункта? Средний расход автомобилей Lada в зависимости от модели составляет от 6.5 до 12 литров на 100 км, таким образом, резюмирует сайт, на залитом количестве топлива можно преодолеть от 16 до 30 км.

Получается, в подавляющем большинстве случаев двух литров хватит, чтобы добраться до АЗС, другой вопрос - до какой. Вполне вероятно, что до любимой заправки или до той, где у вас есть карта лояльности, можно попросту не дотянуть.