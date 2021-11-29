АвтоВАЗ продлил простой на сборке Lada Granta

29 и 30 ноября АвтоВАЗ не будет производить Lada Granta, об этом сообщает паблик "Нетипичный АВТОВАЗ". Выпуск автомобилей этого семейства возобновится 1 декабря - в среду.

В то же время в понедельник собирают машины на платформе В0 (Largus и Xray, Renault Logan и Sandero), а также Niva. В течение нынешнего дня должны выпустить одну тысячу машин. В таком же режиме этим линиям предстоит работать всю начавшуюся неделю.

Напомним, сборочные линии на АвтоВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Причина - дефицит электронных компонентов.

По итогам 10 месяцев этого года Lada Granta лидирует на российском рынке новых автомобилей. Дилеры марки реализовали 98 259 экземпляров этого семейства.

Сейчас седан Granta стоит от 559 900 рублей, лифтбек - от 581 900 рублей, хэтчбек - от 613 500 рублей, универсал - от 588 900 рублей, а "внедорожный" универсал - от 683 900 рублей.