Блогер показал, как гниет Lada Vesta, но этому поверили не все

Тема коррозии в отношении российского автопрома очень острая, но далеко не однозначная: у кого-то при прочих равных кузов целый, а у кого-то на металле нет "живого" места. На YouTube-канале "Лада Веста Беларусь" вышел обзор автомобиля Lada Vesta 2016 года, который вряд ли можно назвать образцом сохранности. Однако в комментариях не все согласились с увиденным.

Для съёмок состояния, по словам ведущего, как нельзя лучше подходит автомобиль с кузовом белого цвета, так как "рыжики" на таком будут видны сразу. В кадре - Vesta с пробегом почти 90 тысяч километров, которая после покупки у дилера не подвергалась никаким мероприятиям по обработке антикоррозийным составом.

Помыть машину не удалось, поэтому инспекция внешней части оказалась затруднительной, но несмотря на это нет никаких видимых очагов коррозии.

В самом начале ведущий обратил внимание на болезнь, которой подвержены, по его словам, большинство моделей Lada: вздувшийся виброизол в багажнике, под пузырями которого может скрываться ржавчина.

Самое интересное начинается под капотом, где сварной шов стакана основательно поточен коррозией: разрушение началось под слоем герметика, после прокола которого отвёрткой открылась нелицеприятная картина. Ржавчина обнаружилась вокруг технологических отверстий в районе замка и у петлей крепления капота. Также ржавчиной покрыты все места, где детали соприкасаются друг с другом.

Ещё один эпизод, способный привести в шок любого "вестовода": коррозия на блоке цилиндров, причём металл настолько повреждён, что его останки соскабливаются отвёрткой.

По днищу вопросов никаких нет: его состояние, по словам автора ролика, не отличается от годовалой машины, которая участвовала в прошлых съёмках.

Интересно, что ведущий, якобы предвосхищая комментарии аудитории, оговорился, что машина не участвовала в ДТП. Тем не менее, такие предположения всё равно были высказаны под видео.

Также пользователи усомнились в том, что автомобиль в обзоре эксплуатировался в обычных условиях: "Видео как из параллельной вселенной) На моей то Весте то где всё это ?) Вы свою тачку в какой-то солевой камере держали что-ли ?) Недавно масло менял, загнали на яму. Полазил снизу. Так даже на днище нет подобного", - написал Дмитрий Игнатьев (орфография и пунктуация - авторские). "Она что в кислотной камере была ???? Ржавчина даже там, где фактически быть не должна.....У меня Веста 17года нету даже намёка на ржу...", - выразил своё мнение GSP.

Самое интересное заключается в том, что Lada Vesta стартовала в 2015 году, и можно было бы подумать, что на первых этапах АвтоВАЗ действительно не отработал технологию обработки кузова, чтобы последний сохранял своё состояние в течение хотя бы десяти лет в условиях каждодневной эксплуатации в среднестатистическом городе России, где в осенне-зимне-весенний период приходится обрабатывать дороги различного рода реагентами. С другой стороны, есть свидетельства того, что одни из первых машин, сошедших с конвейера в Ижевске, чувствуют себя хорошо. Например, Андрей Lukos в комментарии написал: "Пипец! у меня веста 15 года 120т пробега и такого вообще нету".