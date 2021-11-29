ЦБ выступил против дискриминации "старых" денег вкладчика

Центробанк выступил против дискриминации банками "старых" денег вкладчика. Речь идет о ситуациях, когда для получения более высокой ставки по существующему депозиту человек должен пополнить его новыми деньгами. На эту тему высказалась глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе брифинга Ассоциации европейского бизнеса.

По ее словам, нужно сделать так, чтобы люди и бизнес, которые свои свободные ресурсы держат в банках, делали это с максимальным удобством. "Не должно быть дискриминации так называемых старых денег, когда ставки по вкладам для новых денег вкладчика более высокие", - отметила Набиуллина, чьи слова передает РИА Новости.

Глава ЦБ уточнила, что для получения более высокой ставки вкладчик обязательно должен к уже лежащим в банке на депозите деньгам добавлять новые. "На наш взгляд, здесь нужно вводить регулирование", - подчеркнула она.

Кроме того, в Центробанке предлагают сделать бесплатными банковскими операции, когда человек переводит средства между своими счетами в разных банках.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила о беспокойстве регулятора из-за инфляции в России. По ее словам, если ситуация не изменится, то ЦБ придется сохранить жесткую денежно-кредитную политику для возвращения к целевому уровню инфляции.