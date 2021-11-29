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29.11.2021 18:17
Рубрика: Экономика

Центр Гамалеи начал адаптировать "Спутник V" под штамм омикрон

Текст: Анастасия Селиванова
Центр им. Гамалеи начал разрабатывать модификацию вакцины "Спутник V" для борьбы с недавно распространившимся новым штаммом коронавируса омикрон. Об этом говорится в совместном заявлении центра и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Фото: Елена Елисеева/РГ Фото: Елена Елисеева/РГ
Фото: Елена Елисеева/РГ

"Институт Гамалеи считает, что и "Спутник V", и "Спутник Лайт" нейтрализуют последний из вариантов коронавируса - омикрон, и начали необходимые исследования. <…> Тем не менее, институт Гамалеи, основываясь на существующих протоколах немедленной разработки версий вакцины для вызывающих озабоченность вариантов (коронавируса), уже начал разработку новой версии вакцины "Спутник", адаптированной под штамм омикрон", - говорится в сообщении.

Фото: REUTERS/AAP Image/James Gourley
ВОЗ сообщила об очень высоком риске распространения штамма "омикрон"

Запуск в массовое производство модифицированной версии "Спутника" возможен через 45 дней, несколько сотен миллионов бустеров вакцины представят на международном рынке к 20 февраля следующего года, в целом в 2022 году будет доступно три миллиарда доз, считают заявители.

О разработке новой вакцины против штамма омикрон ранее также заявила американская компания Pfizer, анонсировав появление окончательного варианта препарата в течение ста дней. Об аналогичных планах разработки нового бустера сообщала компания Moderna.

Штамм омикрон был обнаружен на прошлой неделе в ЮАР и Ботсване. Он довольно активно распространился по всему югу Африки и в единичных случаях проник на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию и Европу, после чего большинство стран этих регионов приняло решение приостановить авиасообщение с Южной Африкой и как можно лучше изучить штамм.

ВОЗ отнесла этот вариант коронавируса к вызывающим обеспокоенность. По прогнозам организации, говорить наверняка о заразности штамма омикрон и о тяжести протекания заболевания можно будет через две-три недели.

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