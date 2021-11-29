ВОЗ сообщила об очень высоком риске распространения штамма "омикрон"

"Учитывая мутации и, возможно, высокую способность к передаче, вероятность потенциального дальнейшего распространения "омикрона" на глобальном уровне высока. В зависимости от этих характеристик в будущем могут произойти всплески COVID-19, которые могут иметь серьезные последствия, в зависимости от ряда факторов, в том числе от того, где могут произойти вспышки", - говорится в обращении ВОЗ.

Основные неопределенности, связанные с новым штаммом, - насколько более агрессивен этот вариант и возможен ли новый виток увеличения заболеваемости, связанный с уходом от иммунной защиты в результате вакцинации. На данный момент не ясно, насколько хорошо вакцины защищают от инфицирования новым вариантом, передачи, степени тяжести течения при заболевании и риска смерти.

Пока ученые ищут ответы на эти вопросы, ВОЗ сформулировала рекомендации в области общественного здравоохранения. В документе подчеркивается, что они "основаны на текущей информации и будут адаптированы по мере появления новых фактических данных по этим ключевым вопросам".

Приоритетные действия для государств-членов:

• Активизировать усилия по эпиднадзору для лучшего понимания циркулирующих вариантов SARS-CoV-2, включая "омикрон". Там, где есть возможности, проводите полевые исследования и лабораторные оценки для улучшения понимания характеристик "омикрона". Это должно включать тестирование населения, чтобы определить, циркулирует ли "омикрон".

• Поскольку для "омикрона" указана ошибка гена S-мишени (SGTF) в широко используемом ПЦР-тесте (ThermoFisher TaqPath) SGTF может использоваться в качестве маркера для этого варианта, что может привести к эффективному обнаружению штамма.

• Сообщать ВОЗ о первоначальных случаях/кластерах, связанных с инфекцией "омикроном".

• Ускорить охват вакцинацией COVID-19, особенно среди групп населения, отнесенных к числу приоритетных, которые остаются невакцинированными или еще не полностью вакцинированы.

• Оценивать риски для своевременной корректировки мер в отношении международных поездок.

• Использование масок, физическое дистанцирование, вентиляция внутреннего пространства, избегание толпы и гигиена рук - остаются ключевыми мерами к снижению передачи SARS CoV-2 даже с появлением варианта "омикрона". Настоятельно рекомендуется отслеживать контакты в случаях COVID-19, чтобы прервать цепочки передачи SARS-CoV-2.

Также в ВОЗ подчеркнули важность своевременного и объективного информирования населения о новом штамме.

"Органы власти должны своевременно и прозрачно сообщать общественности основанную на фактических данных информацию об "омикроне" и других циркулирующих штаммах и потенциальных последствиях, в том числе о том, что известно, что неизвестно и что делается ответственными органами", - говорится в документе.