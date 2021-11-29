Депутат: Берлин в вопросе "Северного потока-2" готов отстаивать свои интересы

Реакция Германии на американские санкции против "Северного потока-2" говорит о готовности Берлина отстаивать свои интересы, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"В самые трудные периоды, когда вроде бы сгущались тучи над "Северным потоком - 2", я всегда прогнозировал, что он будет достроен и немцы доведут проект до его завершения... Строительство газопровода не начиналось бы в принципе, если бы в Германии не было тех, кто понимает, что такой газопровод отвечает интересам немецкого бизнеса, граждан и экономического развития Германии в целом", - сказал Новиков RT.

По словам депутата, экономические вопросы, связанные с "Северным потоком-2", находят отражение и в политическом сегменте Германии. При этом одни политики предпочитают не афишировать свое отношение к проекту, а другие, например, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, способны публично его поддержать.

Парламентарий также подчеркнул, что такая реакция Берлина на санкции США указывает на готовность Германии отстаивать свои интересы.

Как ранее сообщал портал Axios, немецкое правительство призвало членов американского конгресса не вводить санкции против "Северного потока-2". Согласно попавшим в распоряжение СМИ документам, ограничительные меры ослабят доверие к США и нанесут ущерб трансатлантическому единству.