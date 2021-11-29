Депутат: Берлин в вопросе "Северного потока-2" готов отстаивать свои интересы

Новости

МИД РФ возложил ответственность на НАТО за происходящее на границе Беларуси 18:50
В Крыму сильный ветер обесточил города и повалил деревья 18:48
Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча" 18:48
Суд арестовал водителя BMW, которого задерживали со стрельбой в Москве 18:35
Суд оштрафовал Google еще на 3 миллиона рублей 18:10
Фестиваль "Дипломатия Дружбы" объединил почти 15 тысяч школьников из России и Китая 17:59
В Петербурге подведут итоги председательства РФ в Арктическом совете 17:59
В "Газпроме" заявили, что высокие цены на газ негативно влияют на спрос 17:59
Матвиенко предложила работать на опережение по природоподобным технологиям 17:57
Умер актер из "Крокодила Данди" Дэвид Галпилил 17:50
Прокурор попросил 4 года колонии для бывшего схиигумена Сергия 17:18
Медики назвали симптомы "омикрон"-штамма коронавируса 17:14
В Москве стартовал чемпионат "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia 16:54
Более 3 тысяч заявок подано на участие в премии "Знание" 16:40
Ростех запатентовал умный прицел 16:40
Путин обсудил с президентом ЦАР борьбу с коронавирусом 16:36
Рябков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Байдена 16:26
"Красное уведомление" стало самым просматриваемым фильмом Netflix 16:25
В Москве введен режим повышенной готовности из-за циклона "Бенедикт" 16:19
Рябков: Россия обязательно ответит на высылку своих дипломатов из США 16:10
ЦБ выступил против дискриминации "старых" денег вкладчика 16:09
В Египте выявлен первый случай заражения штаммом "омикрон" 16:07
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием автобуса 15:59
Интенсивность движения по платным участкам "Автодора" выросла на 10% 15:54
РФПИ: При необходимости модифицированный под "омикрон" "Спутник V" будет готов к февралю 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 17:48
Рубрика: Власть

Депутат: Берлин в вопросе "Северного потока-2" готов отстаивать свои интересы

Реакция Германии на американские санкции против "Северного потока-2" говорит о готовности Берлина отстаивать свои интересы, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Фото: EPA-EFE/JOHANNA GERON
Канцлер Австрии выступил за продолжение "Северного потока-2"

"В самые трудные периоды, когда вроде бы сгущались тучи над "Северным потоком - 2", я всегда прогнозировал, что он будет достроен и немцы доведут проект до его завершения... Строительство газопровода не начиналось бы в принципе, если бы в Германии не было тех, кто понимает, что такой газопровод отвечает интересам немецкого бизнеса, граждан и экономического развития Германии в целом", - сказал Новиков RT.

По словам депутата, экономические вопросы, связанные с "Северным потоком-2", находят отражение и в политическом сегменте Германии. При этом одни политики предпочитают не афишировать свое отношение к проекту, а другие, например, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, способны публично его поддержать.

Парламентарий также подчеркнул, что такая реакция Берлина на санкции США указывает на готовность Германии отстаивать свои интересы.

Как ранее сообщал портал Axios, немецкое правительство призвало членов американского конгресса не вводить санкции против "Северного потока-2". Согласно попавшим в распоряжение СМИ документам, ограничительные меры ослабят доверие к США и нанесут ущерб трансатлантическому единству.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

В Швейцарии отменили Универсиаду из-за нового штамма коронавируса
Президент подписал закон о едином налоговом платеже для бизнеса
МИД ФРГ: Берлин отвергает санкции США против "Северного потока-2"
ВОЗ сообщила об очень высоком риске распространения штамма "омикрон"
Путин поручил не допустить в России последствия энергодефицита в ЕС
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина