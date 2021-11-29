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29.11.2021 18:06
Рубрика: Легковые авто

Эксперт рассказал, что следует обязательно очистить под капотом автомобиля

Текст: Юрий Зубко
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Автомобильный эксперт Егор Васильев специально для "Российской газеты" рассказал о том, что следует обязательно очистить под капотом машины с наступлением заморозков.

Фото: Istock
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"Вообще чистый двигатель всегда лучше грязного, независимо от времени года. Однако в условиях зимы возникает опасность в том, что при работе мотора снег, попадающий в моторный отсек, будет таять и впитываться в грязь, осевшей, например, на разъёмах или местах крепления патрубков. После выключения мотора вода превращается в лёд и начинает оказывать механическое воздействие на детали.

Так что я бы порекомендовал больше внимания уделить электрической проводке в моторном отсеке. Надо очистить электрические разъёмы и обработать их, например, влагоотталкивающим составом. Ну и не стоит забывать об аккумуляторе. Его поверхность должна быть чистой, а клеммы не просто не иметь следов окисления. Их желательно смазать для предотвращения возможного ухудшения контакта.

Кроме того, нужно осмотреть провод массы, соединяющий двигатель и кузов. Его точки крепления должны быть надежно зафиксированы и обработаны устойчивой к внешним воздействиям смазкой", - отметил специалист.