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29.11.2021 10:44
Рубрика: Общество

Эксперты объяснили, как свекла может помочь при высоком давлении

Текст: Нина Егоршева

Один из эффективных способов помешать артериальному давлению вырасти до опасного уровня - придерживаться здоровой диеты. Дело в том, что некоторые продукты, особенно с большим содержанием соли и жиров, могут заставить давление резко подскочить. Однако есть еда, которая, напротив, может его снизить, сократив риск серьезных осложнений.

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К таким суперпродуктам эксперты относят обычную свеклу. Она содержит нитраты, которые, как было доказано, расслабляют сосуды и таким образом снижают давление, пишет издание Express со ссылкой на благотворительную организацию British Heart Foundation. Способ приготовления свеклы вовсе не важен - ее можно добавлять в салаты или горячие блюда. Однако подчеркивается, что больше всего нитратов содержится именно в сыром корнеплоде.

В рамках проведенного исследования участники пили по 250 миллилитров свекольного сока и ели по 250 грамм запеченной свеклы ежедневно на протяжении двух недель. Их давление заметно понизилось всего за полмесяца.

Среди других продуктов, помогающих при гипертонии, также перечислена жирная рыба, бобовые, цитрусовые и морковь.

"Однако самое важное - это добавлять в еду меньше соли. Попробуйте вместо нее использовать травы и специи. Так вы сохраните вкус, а соли съедите меньше", - цитирует сообщение ИноСМИ. Также подчеркивается, что важность диеты не отменяет обращение к врачу в случае плохого самочувствия.

Ранее кардиолог объяснила, как сделать сосуды чистыми без лекарств. В частности, рекомендовано придерживаться простой стратегии с молодого возраста. Это спорт, отказ от вредных привычек и контроль за стрессом. Также необходимо включать в пищу продукты с большим содержание омега-3 жирных кислот.

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