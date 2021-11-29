Финляндия не будет строить забор на границе с Россией

Финляндия не будет возводить на границе с Россией забор из колючей проволоки. Об этом в интервью финскому телеканалу Yle сообщил министр обороны страны Антти Кайкконен.

"У нас таких планов нет", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Отметим, что буквально несколькими днями ранее с идеей построить забор на российско-финляндской границе выступил бывший глава МВД Суоми Кай Мюккянен. Однако у большинства политиков и чиновников эта идея не нашла поддержки. Заместитель командующего Погранслужбой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари в интервью Yle высказал мнение, что строительство забора на границе нецелесообразно. Руководитель центра по оценке рисков Погранслужбы Финляндии Микко Лехмус указал на то, что законодательных преград для строительства забора нет, однако забор не сможет в достаточной мере защитить от проникновения мигрантов.

Министр обороны Суоми поставил окончательную точку в дискуссии, указав на то, что политика и оборона Финляндии строится не на возведении заборов, а на других принципах. "Наша первоочередная задача - это проводить внешнюю политику и политику безопасности, благодаря которой ситуация будет оставаться мирной. Именно такая обстановка сейчас царит на наших границах, и к этому мы стремимся в будущем", - сказал министр.

Напомним, что Эстония начала возводить забор из колючей проволоки на границе с Россией. Длина сооружения составит 130 километров. При том, что общая длина эстонско-российской границы по суше составляет 135 километров.