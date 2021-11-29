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29.11.2021 13:50
Рубрика: Власть

Видео: "Адмирал Горошков" провел успешный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Текст: Александр Степанов
Очередные успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" прошли в Белом море. Как сообщили в Минобороны России, фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" провел стрельбу "Цирконом" в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия.

Там отметили, что пуск ракеты был проведен по морской мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 километров. Как свидетельствуют данные объективного контроля, полет "Циркона" соответствовал заданным параметрам. Стрельба с борта фрегата признана успешной, цель поражена, сказали в военном ведомстве.

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Предыдущий пуск "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков" был проведен 18 ноября. Тогда испытания ракеты также признали успешными.

Как раннее сообщалось , в России уже началось серийное производство "Цирконов", хотя испытания ракеты с надводного носителя будут продолжаться.

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