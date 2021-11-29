Гинцбург рассказал, почему штамм омикрон внушает ему тревогу

Южноафриканский штамм коронавируса омикрон опасен тем, что пока неизвестен его инкубационный период. На него могло повлиять большое количество мутаций в вирусе, пояснил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

"Что меня больше всего тревожит, это сколько те мутации, которые появились в этом омикроне, влияют на взаимодействие с нашими клетками в том плане, что будет ли инфекционный процесс с момента заражения до перехода в тяжелую стадию развиваться 3-4 дня или же в результате инфицирования этим штаммом инфекционный процесс от момента заражения до перехода в тяжелую клиническую стадию будет занимать 10-12-14 дней, как было для дельта-штамма и со всеми последующими штаммами", - приводит слова Гинцбурга "Интерфакс".

В случае если тяжелая форма заболевания будет развиваться за считанные дни, то эпидемиологическая обстановка изменится в худшую сторону. Если же переход в тяжелую форму будет отсрочен, то это не сильно изменит положение дел и "дальнейшая вакцинация вакциной, которую мы сейчас разработали, будет приносить свои плоды", заключил академик.

Сейчас почти все данные о симптомах и тяжести течения новой вариации коронавируса поступает от врачей из ЮАР, где выявлено наибольшее число зараженных омикроном, однако собираемая ими статистика не очень показательна, в частности из-за низкой доли пожилого населения в стране, которое обычно составляет одну из групп высокого риска заболеваемости в тяжелой форме.

Пока известно, что симптомы заболевших омикроном не сильно отличаются от симптомов болезни, вызванной другими штаммами коронавируса. Предварительно известно, что одни из ведущих симптомов - усталость, температура, учащенное сердцебиение, першение в горле. При этом на отсутствие обоняния и вкуса зараженные не жалуются. Летальных случаев пока не зафиксировано, как и тяжелых осложнений.