Главный инфекционист США: Прививка защитит от нового штамма SARS-CoV-2

Главный инфекционист США Энтони Фаучи не смог предоставить президенту страны Джо Байдену исчерпывающую информацию о новом штамме коронавируса, который получил название "омикрон".

Специалистам необходимо время, чтобы всесторонне изучить новый вариант SARS-CoV-2: определить его характеристики. На сбор данных о трансмиссивности, тяжести и иных характеристиках этого варианта потребуется еще минимум две недели, пишет РИА Новости.

При этом Фаучи выразил свое сугубо субъективное мнение, что существующие вакцины от COVID-19, будут обеспечивать определенный уровень защиты. Американцы, если и заразятся, не попадут в реанимацию, благодаря иммунитету болезнь будет протекать в легкой форме.