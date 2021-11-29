Япония присвоила наивысший уровень опасности новому штамму коронавируса

В Японии новому штамму коронавируса, названному Всемирной организацией здравоохранения омикрон, присвоен наивысший уровень опасности. Государственный институт инфекционных заболеваний назвал его "вызывающим беспокойство".

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, на то, чтобы понять, насколько действительно опасен этот штамм, уйдет от двух-трех недель до одного месяца. Тем временем власти страны отменили введенные ранее послабления для въезда иностранных бизнесменов, студентов и специалистов. "Вводится запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября", - цитирует главу правительства агентство "Киодо". По его словам, это необходимо, "чтобы избежать худшего варианта развития событий". Временные меры будут действовать до прояснения ситуации с новым штаммом коронавируса.

Также рассматривается возможность расширения списка стран, на въезд из которых будут действовать ограничения для японцев и проживающих в Японии иностранцев.

Ранее Токио уже запретил выдачу виз гражданам ЮАР, Эсватини, Зимбабве, Намибии, Ботсваны, Лесото, Мозамбика, Малави и Замбии. Сами японцы и иностранцы с долгосрочными японскими визами или видом на жительство, въезжающие с территории этих стран, обязаны пройти десятидневный карантин в специальных отелях.