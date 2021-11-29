Новости

Испытания построенного с ноля Ту-160М начнутся до конца года 09:48
Опрос: Около 60% пар расстаются из-за разного уровня культуры 09:34
В Кузбассе число пострадавших при взрыве на шахте увеличилось до 92 09:33
Россиян предупредили о штрафах за брошенный в подъезде мусор 09:32
Новак: Срочные меры на рынке нефти из-за омикрона не нужны 09:26
Секундант Яна Непомнящего Владимир Поткин специально для "РГ" прокомментировал третью ничейную партию матча 09:13
Эксперты назвали северные регионы России самыми закредитованными 09:11
Роспотребнадзор объяснил, как выбрать качественное молоко 08:59
Япония присвоила наивысший уровень опасности новому штамму коронавируса 08:58
В Кузбассе ввели режим ЧС после аварии на "Листвяжной" 08:57
В Кузбассе на шахтах обнаружили 449 нарушений 08:52
Ученые обнаружили связь между погодой и распространением COVID-19 07:50
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 07:40
Вучич: Сербия сэкономила миллиард долларов на низкой цене газа из России 07:25
Привитых от COVID-19 должны насторожить два симптома коронавируса 07:20
В России впервые пациентам установили чувствующие протезы 07:00
Трамп рассказал, что помешало ему наладить отношения с Россией 06:46
Главный инфекционист США: Прививка защитит от нового штамма SARS-CoV-2 05:55
Ракету "Ярс" в Козельской дивизии РВСН загрузили в шахту 05:10
На лондонской бирже ICE нефть подорожала на пять процентов 05:06
В Канаде выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом SARS-CoV-2 03:57
Вильфанд назвал причину температурных качелей в Москве этой зимой 03:30
В Нидерландах прилетевшая из ЮАР пара сбежала из карантинного отеля 02:45
Вучич: США пытаются выдавить Россию с газового рынка Европы 02:25
РПЛ выступила с заявлением в связи с задержанием фанатов ЦСКА 02:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 08:58
Рубрика: В мире

Япония присвоила наивысший уровень опасности новому штамму коронавируса

Текст: Юрий Когалов

В Японии новому штамму коронавируса, названному Всемирной организацией здравоохранения омикрон, присвоен наивысший уровень опасности. Государственный институт инфекционных заболеваний назвал его "вызывающим беспокойство".

Фото: REUTERS
ЮАР-код: В Африке обнаружен новый и очень опасный штамм коронавируса

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, на то, чтобы понять, насколько действительно опасен этот штамм, уйдет от двух-трех недель до одного месяца. Тем временем власти страны отменили введенные ранее послабления для въезда иностранных бизнесменов, студентов и специалистов. "Вводится запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября", - цитирует главу правительства агентство "Киодо". По его словам, это необходимо, "чтобы избежать худшего варианта развития событий". Временные меры будут действовать до прояснения ситуации с новым штаммом коронавируса.

Также рассматривается возможность расширения списка стран, на въезд из которых будут действовать ограничения для японцев и проживающих в Японии иностранцев.

Ранее Токио уже запретил выдачу виз гражданам ЮАР, Эсватини, Зимбабве, Намибии, Ботсваны, Лесото, Мозамбика, Малави и Замбии. Сами японцы и иностранцы с долгосрочными японскими визами или видом на жительство, въезжающие с территории этих стран, обязаны пройти десятидневный карантин в специальных отелях.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Приморье ввели обязательную вакцинацию для пожилых
Вучич: США пытаются выдавить Россию с газового рынка Европы
ВОЗ: переболевшие COVID-19 могут легче заразиться омикроном
Реальные доходы россиян выросли более чем на 8 процентов
ВКС России получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием
Смогут ли США разрушить сделку ОПЕК+
Американцев поразили фото советского солдата Кобытева до и после войны