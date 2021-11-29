ВОЗ: переболевшие COVID-19 могут легче заразиться омикроном

Переболевшие COVID-19 могут легче заразиться штаммом омикрон. О высоких рисках такого исхода предупредила Всемирная организация здравоохранения.

"Предварительные данные свидетельствуют о том, что может быть повышенный риск повторного заражения по сравнению с другими вариантами SARS-CoV-2", - говорится в докладе ВОЗ.

При этом в организации подчеркнули, что информации о новом варианте мало и делать какие-то выводы пока преждевременно. Более подробно говорить об этом можно будет в ближайшие дни и недели.

Также в ВОЗ отметили, что пока не ясно, вызывает ли омикрон более тяжелое течение болезни по сравнению с другими штаммами коронавируса, включая дельту. А что касается симптомов новой разновидности SARS-CoV-2, то данных о том, что они отличаются от предыдущих, пока нет.

Штамм "омикрон" сначала появился в странах на юге Африки. Первые случаи заболевания им также зафиксированы в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии и Великобритании. По мнению специалистов, источником нового штамма мог быть человек с ослабленным иммунитетом.