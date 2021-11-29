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29.11.2021 11:06
Рубрика: В мире

Китайские инвесторы подали иск против Украины в гаагский суд из-за "Мотор Сич"

Текст: Юрий Когалов

Группа инвесторов из КНР обратилась в арбитражный суд в Гааге, чтобы взыскать с Украины компенсацию за понесенные убытки в связи национализацией производителя авиадвигателей "Мотор Сич". Об этом проинформировали в компании Skyrizon, которая входит в число пострадавших от решения Киева.

Фото: EPA
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"Китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 млрд долларов", - говорится в распространенном заявлении. Как отмечается, из-за действий Киева бизнесмены понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае. Не исключено, что исковая сумма будет увеличена, предприниматели могут потребовать возмещения дополнительных убытков.

"Мы всегда соблюдали законы и правила в нашей деятельности. Мы решительно выступаем против жестокого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия", - заявили в Skyrizon. Как подчеркнули в компании, они будет использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов, однако надеется "на добрую волю и примирение".

Напомним, что 11 марта этого года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о возвращении в государственную собственность предприятия "Мотор Сич", специализирующегося на производстве авиационных двигателей. При этом китайские инвесторы еще в 2016 году приобрели 56 процентов акций компании и два года назад подали документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины. Эта сделка изначально вызвала негативную реакцию со стороны Вашингтона, который, по всей видимости, добился от Киева принятия выгодного для своей геополитической стратегии решения в виде национализации предприятия. В конце марта президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

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