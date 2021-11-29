"Легко включить в рацион": какая ягода улучшит память и настроение

Новости

Лукашенко: Запад использует мигрантов для сдерживания белорусской армии 12:41
Путин назвал Градского ярким и неординарным человеком 12:40
В Подмосковье повысят зарплаты работникам системы здравоохранения 12:39
Путин встретится с президентом Вьетнама 30 ноября 12:38
Назван возможный рост цен от введения новых экологических платежей 12:18
Лукашенко: На границу подкинули тело погибшего беженца 12:18
Близкие погибших приходят к "Листвяжной" в надежде на чудо 12:03
Уральские ученые застряли в ЮАР из-за нового штамма "омикрон" 11:58
Оперштаб: В Москве выявлено 3434 новых случая COVID-19 11:57
Макрон прошел ревакцинацию 11:55
Полиция Грузии применила слезоточивый газ для разгона сторонников Саакашвили 11:42
"Газпром" в 2021 году уже получил рекордную прибыль 11:35
В Центре Гамалеи призвали не паниковать из-за "омикрон"-штамма 11:29
Цена "квадрата" в элитных новостройках Москвы приблизилась к 2 млн рублей 11:09
Китайские инвесторы подали иск против Украины в гаагский суд из-за "Мотор Сич" 11:06
Загрузку МБР "Ярс" в шахту показали на видео 11:04
ГИБДД Москвы остановила такси с ребенком за рулем 10:57
В Китае произошла вспышка коронавируса 10:50
В Приангарье выступили за признание майнинга предпринимательством 10:46
Мошенник в Москве похитил три миллиона рублей, предназначенные для инвестиций 10:44
На Ямале расширили список мест, куда можно попасть с QR-кодом 10:43
Рубль снова начал снижение после резкого роста 10:38
Назван срок открытия крупных развязок на МКАД 10:14
Вице-премьер Новак рассказал, на сколько хватит России нефти и газа 10:04
Сергунина: Технопарк "Мосгормаш" завоевал бронзу на международном конкурсе 10:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 11:41
Рубрика: Общество

"Легко включить в рацион": какая ягода улучшит память и настроение

Текст: Василий Кошкин
Фото: Виталий Юрчак/ РГ Фото: Виталий Юрчак/ РГ
Фото: Виталий Юрчак/ РГ

Регулярное употребление черники поможет улучшить память и настроение человека. Об этом в комментарии порталу Fruitnet заявила британский диетолог Эмма Дербишир.
Диетолог назвал "полезные" продукты, которые могут причинить вред

По словам специалиста, многочисленные научные исследования показывают положительный эффект употребления черники у детей и молодых людей. При этом черника полезна и для пожилых.

По словам Дербишир, черника замедляет темпы возрастного снижения когнитивных способностей - памяти, восприятия, логики и воображения. Кроме того, вещества, которые содержатся в ягодах, помогают контролировать настроение, что важно при борьбе с депрессией и тревожными состояниями.

"В чернике содержится много полифенолов, например, антоцианов, которые положительно влияют на мыслительную активность", - отметила диетолог.

Дербишир рекомендует употреблять чернику в разных видах - в виде каши-пюре, в виде сока или смузи или просто в качестве закуски.

Фото: istock
Диетолог рассказала, как правильно питаться зимой

"Положительные эффекты экстрактов, соков и цельных ягод - обычно лиофилизированных и порошкообразных - наблюдались при дозах, эквивалентных одной чашке свежей черники. Эти количества легко достигаются с помощью обычной диеты", - говорится в материале.

Ранее диетологи включили чернику в список "правильных" продуктов, которые помогут уменьшить воспаление и укрепить ослабленную иммунную систему.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин поручил не допустить в России последствия энергодефицита в ЕС
В Центре Гамалеи призвали не паниковать из-за "омикрон"-штамма
Китайские инвесторы подали иск против Украины в гаагский суд из-за "Мотор Сич"
Вице-премьер Новак рассказал, на сколько хватит России нефти и газа
Вильфанд назвал причину температурных качелей в Москве этой зимой
Выстоит ли традиционная журналистика под напором интернета
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"