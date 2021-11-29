"Легко включить в рацион": какая ягода улучшит память и настроение

Регулярное употребление черники поможет улучшить память и настроение человека. Об этом в комментарии порталу Fruitnet заявила британский диетолог Эмма Дербишир.

По словам специалиста, многочисленные научные исследования показывают положительный эффект употребления черники у детей и молодых людей. При этом черника полезна и для пожилых.

По словам Дербишир, черника замедляет темпы возрастного снижения когнитивных способностей - памяти, восприятия, логики и воображения. Кроме того, вещества, которые содержатся в ягодах, помогают контролировать настроение, что важно при борьбе с депрессией и тревожными состояниями.

"В чернике содержится много полифенолов, например, антоцианов, которые положительно влияют на мыслительную активность", - отметила диетолог.

Дербишир рекомендует употреблять чернику в разных видах - в виде каши-пюре, в виде сока или смузи или просто в качестве закуски.

"Положительные эффекты экстрактов, соков и цельных ягод - обычно лиофилизированных и порошкообразных - наблюдались при дозах, эквивалентных одной чашке свежей черники. Эти количества легко достигаются с помощью обычной диеты", - говорится в материале.

Ранее диетологи включили чернику в список "правильных" продуктов, которые помогут уменьшить воспаление и укрепить ослабленную иммунную систему.