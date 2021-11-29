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29.11.2021 12:15
Рубрика: Легковые авто

Маск поручил сотрудникам найти способы снизить цену доставки Tesla

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники Tesla должны сосредоточиться на способах снижения стоимости доставки электромобилей, а не гнаться за исполнением контрактов в конце квартала для выполнения плана. Такое письмо разослал подчиненным глава компании Илон Маск.

Фото: Пресс-служба Jeep.
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Как отмечает CNBC, Tesla часто шла на дополнительные расходы, чтобы поставить автомобили клиентам в обещанный срок. Теперь глава компании, по всей вероятности, не согласен нести дополнительные издержки.

- Исторически сложилось так, что в конце квартала мы бежим как сумасшедший, чтобы отгрузить максимум автомобилей. Но в первые несколько недель следующего квартала поставки резко снижаются. В результате таких волнообразных действий мы не произвели больше автомобилей, но потратили кучу денег на доставку, - приводит телеканал выдержку из письма.

По словам Маска, в последние недели декабря компания должна исполнить множество контрактов. Большая часть машин должна прибыть в Европу с завода в Китае на сухогрузах, а на Восточное побережье США из Калифорнии железнодорожным транспортом. Последний в этом году "конец квартала", уверен глава Tesla, является самым подходящим периодом, чтобы начать работать над "более стабильными и эффективными темпами доставки".

- Правильный принцип - действовать максимально эффективно, чтобы понятия "конец квартала" не существовало, - добавил Маск.

По итогам прошлого года Tesla реализовала около 500 тысяч электромобилей. За первые три квартала 2021-го компания сообщила о доставке 627 тысяч 350 автомобилей.

#Tesla