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Матвиенко предложила работать на опережение по природоподобным технологиям

29.11.2021 / 17:57

Настало время сформировать в России правовую базу для разработки, внедрения и использования природоподобных технологий, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Евгений Софийчук/ ТАСС
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"Очевидно, что сейчас настало время сформировать полноценную правовую базу, регламентирующую порядок разработки, внедрения и использования таких технологий. Мы, законодатели, к этой работе готовы. Но для того, чтобы она была проведена качественно, считаем необходимым принятие отдельной Стратегии развития природоподобных технологий, которая определила бы основные векторы и цели этой отрасли в нашей стране. Мы должны работать на опережение", - сказала Матвиенко на выездном заседании Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, которое состоялось в Курчатовском институте.

Спикер Совфеда напомнила, что основная цель развития природоподобных технологий заключается в использовании принципов, которые подсмотрены у природы, в самых разных областях жизни. У наших ученых уже есть конкретные успехи и проекты. "Более того, во многом именно Россия сегодня задает тренды развития этого направления на глобальном уровне", - подчеркнула она.

По мнению сенатора, проект Стратегии развития природоподобных (конвергентных) технологий в РФ, который подготовлен в Курчатовском институте, будет одобрен в самое ближайшее время. Документ станет основой для формирования законодательства в этой сфере.

В числе приоритетов стратегии - комплексные фундаментальные исследования систем и процессов живой природы, в первую очередь энергетических процессов в живой клетке, метаболических процессов, структуры и деятельности мозга, создание ядра экспериментальной базы мега-сайенс нового поколения для исследования систем и процессов живой природы. Также российские ученые будут разрабатывать гибридные и биоподобные материалы и структуры, лекарственные средства нового поколения. Появится система подготовки и сопровождения высококвалифицированных кадров в сфере развития природоподобных технологий.

Профильный комитет СФ рекомендовал кабмину подготовить проект указа президента об утверждении стратегии.

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