Можно ли ослепнуть от незамерзайки

Многим автовладельцам знакомы истории о том, как опасны кустарно изготовленные незамерзающие жидкости: якобы, от них можно ослепнуть и даже умереть. Есть ли доля правды в этих мифах?

В основе любой омывающей жидкости лежит спирт. Самый безопасный и дорогой вариант - это незамерзайка, изготовленная из пищевого спирта, этанола. Такая жидкость не вредит здоровью и окружающей среде, но подпадает под действие акцизов. Поэтому стоимость за пятилитровую канистру может достигать тысячи рублей, пишет aif.ru.

В продаже подобную жидкость не найти, но при желании ее можно сделать самостоятельно, смешав в равных пропорциях водку с водой и добавив пару капель средства для мытья посуды. Эта незамерзайка справится с холодами до -10 градусов, при больших морозах процент водки нужно будет увеличивать. Если на улице -20 градусов, то омывайка с 32-26 процентов спирта станет довольно вязкой: форсунки будут распылять ее плотной струей. Для разжижения используется метанол, но у нас в стране он запрещен из-за ядовитости.

Чтобы отравиться метиловым спиртом, его не нужно пить. Если жидкость, сделанная на основе такого спирта, брызнет в глаза при неудачном переливании, этого будет достаточно. Опасные последствия могут наступить, если в организм попадет хотя бы 10 мл метанола. Можно не только ослепнуть, но и умереть. Пары метанола тоже весьма токсичны.

Если водитель будет дышать остатками паров метилового спирта, которые возникают при распылении жидкости на лобовое стекло и засасываются вентиляцией автомобиля, сильное отравление вряд ли наступит. Но вот вред для здоровья при неправильной транспортировке жидкости или ее хранении вполне возможен. Так что запрет на метанол в омывайке весьма справедлив.

Наиболее распространенный вариант омывающей жидкости изготавливается на основе изопропилового спирта. Это вещество третьего класса опасности: отравиться им можно, если принять внутрь. При вдыхании большого объема паров этого спирта велик риск для здоровья.

В незамерзайке может быть от 25 до 75 процентов содержания спирта, около 1 процента поверхностно-активных вещества, небольшая доля красителей и ароматизаторов. В ней содержатся денатурирующие вещества, имеющий неприятный запах и вкус. Их задача - не дать человеку употребить внутрь технический спирт. Но содержание этих веществ может навредить людям с заболеваниями легких, в том числе - астматикам.