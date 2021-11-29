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29.11.2021 15:03
Рубрика: Экономика

Начало действия закона о компенсации советских вкладов отложено на год

Текст: Нина Егоршева

На один год - до 1 января 2025 года, перенесено начало действия закона о полной компенсации советских вкладов граждан в Сбербанке. Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Гарантии вкладов были установлены законом от 1995 года. Восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Его стоимость определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости. При этом базовая стоимость набора установлена на уровне 464 рубля СССР.

Суммарно гарантированные сбережения граждан в ценах двадцатилетней давности составляют 345,54 миллиарда рублей. При этом на погашение долговых обязательств в 2022 году потребовалось бы 49,7 триллиона рублей, в 2023 году - 51,8 триллиона, в 2024 году - 53,9 триллиона.

Тем не менее, в России до сих пор не приняты законы, регулирующие перевод вкладов в долговые обязательства и порядок их обслуживания. А из-за отсутствия источников финансового обеспечение, действие закона о компенсациях ежегодно приостанавливается начиная с 2003 года.

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