Назван самый экономичный и живучий автомобиль с пробегом

Адаптированный для России двигатель, экономичное потребление топлива и достаточно невысокая цена: все это отличает Peugeot 408. При грамотном обслуживании автомобиль долгие годы не доставит проблем своему владельцу.

О преимуществах седана Peugeot 408 с турбодизельным мотором 1.6 DV6CM мощностью 112-115 л.с. рассказал в своем обзоре эксперт "ЗР" Сергей Зиновьев.

Самое главное преимущество машины - адаптированный для российских условий двигатель, который ставился на некоторые модели Mazda, Ford и Volvo. В сочетании с механической коробкой передач он обеспечивает невероятную надежность и выносливость.

Мотор потребляет всего 4,9 литра топлива на 100 км пробега в смешанном режиме. К плюсам можно отнести хорошую шумоизоляцию, качественный пластик, который не скрипит по мере пробега, весьма надежную подвеску и достаточно экономичное обслуживание.

В числе минусов - необходимость чистить клапаны в системе рециркуляции выхлопных газов (EGR), редкие течи и засорения масляных каналов турбонагнетателя. Впрочем, ресурс двигателя перекрывает все недостатки: 250 тысяч километров машина проедет без заметных проблем и при своевременном обслуживании вполне спокойно перевалить отметку в 500 тысяч.

Цена этой модели 2013-2015 годов выпуска с пробегом менее 100 тысяч километров колеблется в районе 600 тысяч рублей.