Nissan Ambition 2030: четыре концепта и планы по снижению цены на электрокары

Компания Nissan представила стратегию развития до 2030 года, которая предусматривает выпуск 15 электрокаров и 8 гибридов, увеличение их доли в общем объёме продаж, развитие зарядной инфраструктуры, а также наращивание объёмов выпуска аккумуляторов.

В течение пяти лет Nissan планирует довести глобальный объём выпуска тяговых батарей до 52 ГВт∙ч, а к 2030 году увеличить этот показатель более чем в два раза - до 130 ГВт∙ч. Важно, что Nissan к 2028 году планирует начать оснащаться свои электромобили твердотельными аккумуляторами, которые имеют меньшую себестоимость, что соответственно, скажется и на конечной цене "электричек": через девять лет их стоимость может сравняться с прайсом на авто с ДВС.

Три из представленных концепта, скорее всего, не будут воплощены в серийном виде, а лишь являются демонстрацией намерений Nissan сделать электрическим или гибридным авто в каждом сегменте.

Самый перспективный из квартета: концепт Nissan Chill-Out на платформе CMF-EV с новой электрической установкой e-4orce. Он к запуску планируется, но никакой конкретики относительно него пока нет.

Пикап Nissan Surf-Out с прозрачной панелью спереди, таблом на откидном борту с программируемыми символами не имеет разделительной перегородки кабины и кузова. Nissan Hang-Out - концепт кроссовера для загородных вылазок с салоном, имеющим широкие возможности трансформации. Nissan Max-Out - спортивный родстер, обещающий "новые впечатления от вождения".

Для всех концептов заявлен автопилот, автомобили с которым к 2030 году, возможно, станут полноправными участниками дорожного движения хотя бы в ряде стран.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Фото: Пресс-служба Nissan.