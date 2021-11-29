Новак: Срочные меры на рынке нефти из-за омикрона не нужны

Россия не видит необходимости в срочных мерах на рынке нефти из-за нового штамма коронавируса. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, слова которого приводит "Интерфакс".

Как пояснил Новак, никто из членов ОПЕК+ пока что не обращался к России с таким вопросом, а ближайшая встреча членов альянса состоится 2 декабря.

"Появление нового штамма всегда вызывает такие оценки рынка, потому что могут приниматься различные ограничительные меры правительствами разных стран", - сказал он.

При этом, по словам вице-премьера, необходимо тщательно мониторить ситуацию на рынке нефти и наблюдать, как будет развиваться ситуация с омикроном. Пока что, добавил Новак, ситуация с наращиванием коммерческих запасов нефти нормальная.

Цены на нефть стали падать на фоне сообщений о новом "омикрон"-штамме коронавируса. 26 ноября цены на нефть марки Brent и WTI снизились на 8%.