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29.11.2021 15:47
Рубрика: Легковые авто

Опубликован шорт-лист премии "Автомобиль года - 2022"

Текст: Михаил Азнавуров

Организаторы конкурса "Автомобиль года в Европе - 2022" (Car of the Year - 2022) объявили шорт-лист семи автомобилей-полуфиналистов, из числа которых выберут лучшую легковушку грядущего года.

Итак, в полуфинал попали следующие модели:

Cupra Born

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

Peugeot 308

Renault Megane e-Tech Electric

Skoda Enyaq

Из указанных моделей только одна оснащена обычным двигателем внутреннего сгорания (Peugeot 308), остальные шесть - чистые электромобили, которые в принципе не имеют вариантов с ДВС.

Фото: Скриншот с youtube.com
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Напомним, список из 39 претендентов был обнародован в середине ноября. К участию в European Car of the Year - 2022 допускаются те модели, которые предлагаются как минимум в пяти странах Евросоюза, а их ожидаемый объем продаж составляет не менее 5 тысяч машин в год.

Жюри конкурса составляют 61 автомобильный журналист из 23 стран Европы. От России среди судей - Сергей Знаемский ("Авторевю") и Вадим Овсянкин ("Ведомости").

Напомним, премия European Car of The Year учреждена в 1964 году, ее организаторами выступают крупнейшие автомобильные издания Западной Европы, включая Autocar (Великобритания), Auto (Италия), приложение "Авто" журнала Stern (Германия), L"Automobile (Франция) и другие.

Лучший автомобиль в Европе 2022 года объявят 28 февраля.

#Hyundai #Kia #Renault #Skoda