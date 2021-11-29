Опубликован шорт-лист премии "Автомобиль года - 2022"

Организаторы конкурса "Автомобиль года в Европе - 2022" (Car of the Year - 2022) объявили шорт-лист семи автомобилей-полуфиналистов, из числа которых выберут лучшую легковушку грядущего года.
Итак, в полуфинал попали следующие модели:
Cupra Born
Ford Mustang Mach-E
Hyundai Ioniq 5
Kia EV6
Peugeot 308
Renault Megane e-Tech Electric
Skoda Enyaq
Из указанных моделей только одна оснащена обычным двигателем внутреннего сгорания (Peugeot 308), остальные шесть - чистые электромобили, которые в принципе не имеют вариантов с ДВС.
Напомним, список из 39 претендентов был обнародован в середине ноября. К участию в European Car of the Year - 2022 допускаются те модели, которые предлагаются как минимум в пяти странах Евросоюза, а их ожидаемый объем продаж составляет не менее 5 тысяч машин в год.
Жюри конкурса составляют 61 автомобильный журналист из 23 стран Европы. От России среди судей - Сергей Знаемский ("Авторевю") и Вадим Овсянкин ("Ведомости").
Напомним, премия European Car of The Year учреждена в 1964 году, ее организаторами выступают крупнейшие автомобильные издания Западной Европы, включая Autocar (Великобритания), Auto (Италия), приложение "Авто" журнала Stern (Германия), L"Automobile (Франция) и другие.
Лучший автомобиль в Европе 2022 года объявят 28 февраля.