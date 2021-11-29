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29.11.2021 11:42
Рубрика: В мире

Полиция Грузии применила слезоточивый газ для разгона сторонников Саакашвили

Текст: Юрий Когалов

Полиция Грузии применила слезоточивый газ для разгона сторонников экс-президента страны Михаила Саакашвили, собравшихся возле здания суда в Тбилиси, где начался судебный процесс над политиком.

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Как передает агентство Sputnik Грузия, обстановка обострилась после того, как стражи порядка заставили нескольких митингующих спуститься со здания поста охраны, куда те забрались с флагами Грузии, Украины и почему-то США. Для разгона протестующих полиция применила газовые баллончики. Манифестантов удалось оттеснить на несколько метров от входа, однако в ответ участники акции забросали правоохранителей бутылками. Кроме того, они перекрыли движение на ближайших улицах.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после незаконного пересечения границы. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести.

Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета. Данное дело как раз рассматривается сегодня. Саакашвили обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

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