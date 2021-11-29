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29.11.2021 14:00
Рубрика: Власть

Путин повысил порог инвестирования денег из ФНБ

Текст: Роман Маркелов
Порог инвестирования денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) повышается с 7% до 10% ВВП. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

До этого, пока объем ФНБ не достигал 7% ВВП, деньги из него могли размещаться только на банковских счетах и депозитах Банка России. После достижения отметки средства, поступившие сверх указанного порога, могли вкладываться в другие финансовые активы и проекты. Теперь то же самое будет справедливо уже для отметки в 10% ВВП.

Фото: iStock
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Предложение повысить порог инвестирования ФНБ выдвинул ранее сам Владимир Путин. Как указывали в Минфине, это нужно для снижения долгосрочных рисков, связанных с энергопереходом. При этом исключением из новых правил инвестирования станут уже утвержденные инфраструктурные проекты не более чем на 2,5 трлн рублей. По оценке Минфина, без учета финансирования этих проектов ликвидная часть ФНБ достигнет 10% ВВП в 2023 году, с учетом их финансирования - в 2024 году.

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