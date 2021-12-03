Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 384-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году"

Принят Государственной Думой 17 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 ноября 2021 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2004, N 34, ст. 3535; 2005, N 1, ст. 8; N 27, ст. 2717; N 52, ст. 5572; 2006, N 52, ст. 5503; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6246; 2008, N 30, ст. 3597; N 48, ст. 5500; 2009, N 1, ст. 18; N 15, ст. 1780; N 29, ст. 3582, 3629; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4532; N 48, ст. 5733; N 52, ст. 6450; 2010, N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4185; N 40, ст. 4969; N 46, ст. 5918; 2011, N 15, ст. 2041; N 27, ст. 3873; N 49, ст. 7030, 7039; 2012, N 26, ст. 3447; N 31, ст. 4316; N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7593; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3473, 3480; N 31, ст. 4191; N 52, ст. 6983; 2014, N 30, ст. 4250, 4267; N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6655, 6656, 6664; N 52, ст. 7560; 2015, N 29, ст. 4343; N 40, ст. 5468; N 45, ст. 6202; N 51, ст. 7252; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911; N 22, ст. 3093; N 27, ст. 4277, 4278; N 49, ст. 6852; 2017, N 1, ст. 7; N 14, ст. 2007; N 30, ст. 4452, 4458; N 31, ст. 4811; N 40, ст. 5751; N 47, ст. 6841; N 49, ст. 7317; 2018, N 1, ст. 18; N 11, ст. 1580; N 30, ст. 4557; N 49, ст. 7495, 7525, 7528, 7529; N 53, ст. 8430; 2019, N 16, ст. 1825; N 23, ст. 2916; N 30, ст. 4101, 4104; N 31, ст. 4437, 4454, 4466; N 40, ст. 5490; N 44, ст. 6181; N 52, ст. 7774, 7797; 2020, N 14, ст. 2001; N 17, ст. 2698; N 22, ст. 3376; N 24, ст. 3747; N 29, ст. 4502; N 31, ст. 5022; N 40, ст. 6168; N 42, ст. 6514; N 50, ст. 8068; N 52, ст. 8594; 2021, N 18, ст. 3052; N 24, ст. 4213; N 27, ст. 5056, 5072, 5074, 5079) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации принимают акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.";

2) часть третью статьи 8 изложить в следующей редакции:

"Положения, установленные настоящим Кодексом в отношении субъектов Российской Федерации (органов государственной власти субъектов Российской Федерации), субъектов Российской Федерации - городов федерального значения (в части доходов их бюджетов), бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, распространяются на федеральные территории (органы публичной власти федеральных территорий), за исключением положений, устанавливающих полномочия субъектов Российской Федерации (органов государственной власти субъектов Российской Федерации), субъектов Российской Федерации - городов федерального значения в отношении муниципальных образований (местных бюджетов), находящихся на их территории. В случае, если положения настоящего Кодекса содержат указание на закон субъекта Российской Федерации, применяется нормативный правовой акт представительного органа федеральной территории.";

3) в статье 28:

а) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

"участия граждан в бюджетном процессе;";

б) абзацы одиннадцатый - четырнадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым - пятнадцатым;

4) в статье 50:

а) в абзаце девятом слова "20 процентов" заменить словами "16 процентов";

б) в абзаце пятнадцатом слова "50 процентов" заменить словами "100 процентов";

в) абзац девятнадцатый после слов "общераспространенных полезных ископаемых" дополнить словами ", угля коксующегося, железных руд, апатит-магнетитовых, апатит-штаффелитовых и маложелезистых апатитовых руд, многокомпонентной комплексной руды, в отношении которой при налогообложении установлен коэффициент, характеризующий стоимость ценных компонентов в руде";

г) дополнить абзацами следующего содержания:

"налога на добычу полезных ископаемых в виде угля коксующегося - по нормативу 70 процентов;

налога на добычу полезных ископаемых в виде железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов) - по нормативу 83 процента;

налога на добычу полезных ископаемых в виде апатит-магнетитовых, апатит-штаффелитовых и маложелезистых апатитовых руд - по нормативу 83 процента;

налога на добычу полезных ископаемых в виде многокомпонентной комплексной руды, в отношении которой при налогообложении установлен коэффициент, характеризующий стоимость ценных компонентов в руде, - по нормативу 83 процента;

акциза на сталь жидкую - по нормативу 83 процента.";

5) в статье 56:

а) в пункте 2:

абзац девятый признать утратившим силу;

в абзаце десятом слова "80 процентов" заменить словами "84 процента";

абзац шестнадцатый после слов "общераспространенных полезных ископаемых" дополнить словами ", угля коксующегося, железных руд, апатит-магнетитовых, апатит-штаффелитовых и маложелезистых апатитовых руд, многокомпонентной комплексной руды, в отношении которой при налогообложении установлен коэффициент, характеризующий стоимость ценных компонентов в руде";

дополнить абзацами следующего содержания:

"налога на добычу полезных ископаемых в виде угля коксующегося - по нормативу 30 процентов;

налога на добычу полезных ископаемых в виде железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов) - по нормативу 17 процентов;

налога на добычу полезных ископаемых в виде апатит-магнетитовых, апатит-штаффелитовых и маложелезистых апатитовых руд - по нормативу 17 процентов;

налога на добычу полезных ископаемых в виде многокомпонентной комплексной руды, в отношении которой при налогообложении установлен коэффициент, характеризующий стоимость ценных компонентов в руде, - по нормативу 17 процентов;

акциза на сталь жидкую - по нормативу 17 процентов.";

б) пункт 24 признать утратившим силу;

6) в статье 78:

а) в пункте 3:

подпункт 2 дополнить словами ", а также результаты их предоставления";

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) положения об осуществлении в отношении получателей субсидий и лиц, указанных в пункте 5 настоящей статьи, проверок главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидии, соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 настоящего Кодекса.";

б) в пункте 5 слова "предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий" заменить словами "предоставляющим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок, предусмотренных подпунктом 5 пункта 3 настоящей статьи";

в) в пункте 51 слово "целей" заменить словом "результатов";

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации могут предусматриваться бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, являющимся стороной концессионных соглашений, а также юридическим лицам, являющимся стороной соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве. Указанные субсидии предоставляются в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, концессионными соглашениями, заключенными в порядке, определенном соответственно законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.";

д) в абзаце втором пункта 8 слово "нормативных" исключить;

7) в статье 781:

а) в абзаце третьем пункта 2 после слов "и местного бюджета" дополнить словами ", в том числе результаты их предоставления,", слова "об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий иными некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями" заменить словами "об осуществлении в отношении получателей субсидий и лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи, проверок главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидии, соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 настоящего Кодекса";

б) в пункте 3 слова "предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий" заменить словами "предоставляющим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок, предусмотренных абзацем третьим пункта 2 настоящей статьи,";

8) абзац третий пункта 3 статьи 782 изложить в следующей редакции:

"федерального государственного учреждения стоимостью менее 3 миллиардов рублей принимается в форме правового акта Правительства Российской Федерации или в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, в форме правового акта федерального органа исполнительной власти или иной организации, осуществляющих в соответствии с настоящим Кодексом полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета (органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации).";

9) в пункте 2 статьи 783 слово "нормативных" исключить;

10) абзац третий пункта 3 статьи 79 изложить в следующей редакции:

"федеральных государственных учреждений стоимостью менее 3 миллиардов рублей принимаются в форме правовых актов Правительства Российской Федерации или в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, в форме правовых актов федеральных органов исполнительной власти или иных организаций, осуществляющих в соответствии с настоящим Кодексом полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета (органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации).";

11) в абзаце третьем пункта 1 статьи 80 слово "нормативных" исключить;

12) абзац третий пункта 1 статьи 933 после слов "из федерального бюджета," дополнить словами "за исключением бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, а также случаев реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту,";

13) в статье 94:

а) в пункте 4:

дополнить новыми абзацами девятым - одиннадцатым следующего содержания:

"в объеме, не превышающем сумму остатка не использованных в отчетном финансовом году бюджетных ассигнований на оплату отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата, в случаях, определенных федеральным законом, направляются на увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на указанные цели в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

в объеме, не превышающем сумму остатка не распределенных в отчетном финансовом году бюджетных ассигнований, зарезервированных на реализацию решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по обеспечению отдельных мероприятий в сфере общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, исследования и использования космического пространства, развития оборонно-промышленного комплекса, направляются на основании решений Правительства Российской Федерации на увеличение бюджетных ассигнований, зарезервированных на соответствующие цели на текущий финансовый год, если иное не предусмотрено федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

в объеме, не превышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения федерального бюджета в отчетном финансовом году, и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацами вторым - десятым настоящего пункта, направляются на основании решений Правительства Российской Федерации на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации, если иное не установлено федеральным законом о федеральном бюджете.";

абзацы девятый - одиннадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым - четырнадцатым;

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Остатки средств федерального бюджета и остатки средств от приносящей доход деятельности федеральных казенных учреждений (их официальных представителей), обособленных подразделений федеральных казенных учреждений, находящихся за пределами Российской Федерации, на начало текущего финансового года направляются на финансовое обеспечение осуществления функций указанных учреждений.";

14) в пункте 3 статьи 95:

а) абзац третий после слов "источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии," дополнить словами "бюджетных ассигнований на оплату отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата, в случаях, определенных федеральным законом,";

б) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"в объеме, не превышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения в отчетном финансовом году бюджета субъекта Российской Федерации, отнесенного в соответствии с настоящим Кодексом к группе заемщиков с высоким или средним уровнем долговой устойчивости, и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, используются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, регулирующим бюджетные правоотношения;";

в) абзац четвертый считать абзацем пятым и в нем слова "со средним или низким" заменить словами "с низким";

15) в части третьей статьи 96:

а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"в объеме, не превышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения в отчетном финансовом году бюджета муниципального образования, отнесенного в соответствии с настоящим Кодексом к группе заемщиков с высоким или средним уровнем долговой устойчивости, и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем вторым настоящей части, используются в порядке, установленном муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, регулирующим бюджетные правоотношения;";

б) абзац третий считать абзацем четвертым и в нем слова "со средним или низким" заменить словами "с низким";

16) статью 9610 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:

"7. Правительство Российской Федерации в случае превышения базовой цены на нефть, определяемой в соответствии с пунктом 4 статьи 966 настоящего Кодекса, среднего за отчетный календарный месяц уровня цены на нефть марки "Юралс", определяемого в соответствии с пунктом 3 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации, вправе использовать начиная с текущего месяца средства Фонда национального благосостояния на цели, указанные в пункте 1 настоящей статьи, сверх объема, определяемого в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, в размере, не превышающем 1 процента объема валового внутреннего продукта, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8. В целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, средства Фонда национального благосостояния могут размещаться на субординированных депозитах в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации. При этом на операции по размещению средств Фонда национального благосостояния на указанные депозиты не распространяются требования статьи 9611 настоящего Кодекса.";

17) пункт 41 статьи 9611 изложить в следующей редакции:

"41. До достижения прогнозируемого объема средств Фонда национального благосостояния, размещенных на депозитах и банковских счетах в Центральном банке Российской Федерации, на конец очередного финансового года, первого и второго года планового периода, увеличенного на объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, утвержденный федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, 7 процентов прогнозируемого объема валового внутреннего продукта, указанного в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, размещение средств Фонда национального благосостояния в иные финансовые активы не допускается.

До достижения прогнозируемого объема средств Фонда национального благосостояния, размещенных на депозитах и банковских счетах в Центральном банке Российской Федерации, на конец очередного финансового года, первого и второго года планового периода, увеличенного на объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, утвержденный федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, 10 процентов прогнозируемого объема валового внутреннего продукта, указанного в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, размещение средств Фонда национального благосостояния в иные финансовые активы не допускается, за исключением приобретения паев инвестиционных фондов, указанных в абзаце девятом пункта 4 настоящей статьи, финансирования начатых самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации, самоокупаемых инфраструктурных проектов в общем объеме финансирования за счет средств Фонда национального благосостояния до 2 500 миллиардов рублей, включенных в указанный перечень после 1 октября 2021 года, а также самоокупаемых инфраструктурных проектов по решению Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации.

Размещение средств Фонда национального благосостояния в иные финансовые активы, за исключением средств, размещенных на депозитах и банковских счетах в Центральном банке Российской Федерации, и финансовых активов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, допускается в объемах, не приводящих к снижению на конец очередного финансового года, первого и второго года планового периода прогнозируемого объема средств Фонда национального благосостояния, размещенных на депозитах и банковских счетах в Центральном банке Российской Федерации, увеличенного на объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, утвержденный федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, менее 10 процентов объема валового внутреннего продукта, указанного в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.";

18) в пункте 11 статьи 103 слова "а также" исключить, дополнить словами ", а также в целях предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных порядком предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации";

19) в статье 106:

а) пункт 2 после слов "(муниципального образования)," дополнить словами "за исключением объема не использованного на конец соответствующего года остатка бюджетного кредита, привлеченного на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов,";

б) пункт 3 после слов "и объемов погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации" дополнить словами ", за исключением объема неиспользованного остатка бюджетного кредита, привлеченного на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов,";

в) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. В случае, если порядком предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации предусмотрено предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам, на указанные бюджетные кредиты не распространяются положения пунктов 2 и 3 настоящей статьи.";

20) статью 107 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Объем государственного долга субъекта Российской Федерации может превысить установленный законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации верхний предел государственного долга субъекта Российской Федерации, в том числе показатели программы государственных внутренних заимствований, на сумму бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, с соблюдением ограничений, установленных пунктом 4 настоящей статьи.";

21) в статье 130:

а) в пункте 1:

абзац второй дополнить словами ", за исключением иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, предоставляемых на материальное обеспечение деятельности сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников, правила предоставления и распределения которых устанавливаются соответственно актами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации";

абзац третий после слов "резервного фонда Правительства Российской Федерации," дополнить словами "бюджетные ассигнования, увеличенные в результате внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете по основаниям, установленным абзацами двадцать третьим и двадцать четвертым пункта 7 статьи 217 настоящего Кодекса,", после слов "резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации," дополнить словами "бюджетные ассигнования, увеличенные в результате внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете по основаниям, установленным абзацами двадцать третьим и двадцать четвертым пункта 7 статьи 217 настоящего Кодекса,";

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в целях материального обеспечения деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации, депутатов Государственной Думы и их помощников на территориях, определенных в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", осуществляется соответственно актами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на основании заявок, представляемых законодательным (представительным) или исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, или документов, подтверждающих фактическое осуществление расходов на материальное обеспечение деятельности сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников.";

абзац пятый считать абзацем шестым;

б) в пункте 9:

в абзаце четвертом слова "членов Совета Федерации" заменить словами "сенаторов Российской Федерации";

в абзаце пятом слова "членов Совета Федерации" заменить словами "сенаторов Российской Федерации";

22) в пункте 2 статьи 131:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, подлежащих утверждению на очередной финансовый год, не может быть менее общего объема указанных дотаций, утвержденных на текущий финансовый год, проиндексированного на прогнозируемый уровень инфляции в соответствующем финансовом году.";

б) в абзаце втором слова "очередной финансовый год и" исключить, слова "утвержденных на текущий" заменить словами "подлежащих утверждению на очередной";

23) в статье 132:

а) в пункте 3:

абзац четвертый после слов "Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации" дополнить словами ", бюджетные ассигнования, увеличенные в результате внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете по основаниям, установленным абзацами двадцать третьим и двадцать четвертым пункта 7 статьи 217 настоящего Кодекса";

абзац шестой после слов "Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации," дополнить словами "бюджетные ассигнования, увеличенные в результате внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете по основаниям, установленным абзацами двадцать третьим и двадцать четвертым пункта 7 статьи 217 настоящего Кодекса,";

б) абзац первый пункта 4 дополнить словами ", бюджетные ассигнования, увеличенные в результате внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете по основаниям, установленным абзацами двадцать третьим и двадцать четвертым пункта 7 статьи 217 настоящего Кодекса, которые распределяются актами Правительства Российской Федерации";

в) пункт 62 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) субсидий на софинансирование непредвиденных расходов, проведение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.";

24) в статье 1321:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) в случае возмещения расходов, осуществляемых законодательными (представительными) или исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях материального обеспечения деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации, депутатов Государственной Думы и их помощников на территориях, определенных в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994 года N З-ФЗ "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".";

б) абзац первый пункта 12 после слов "Правительства Российской Федерации," дополнить словами "актами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,";

25) в пункте 1 статьи 1381 слова ", а также при предоставлении грантов федеральным государственным учреждениям из бюджетов субъектов Российской Федерации" исключить;

26) в статье 149:

а) в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Отчеты об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и иные документы и материалы, подлежащие представлению в Государственную Думу одновременно с годовыми отчетами об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, составляются органами управления указанными фондами и представляются в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию деятельности соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, для их внесения в установленном порядке не позднее 31 мая текущего года в Правительство Российской Федерации.";

в абзаце втором слова "представляют бюджетную отчетность (за исключением отчетности, содержащей сведения, отнесенные к государственной тайне либо носящие конфиденциальный характер), подписанную" заменить словами ", федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие координацию деятельности соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, представляют отчеты об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за отчетный финансовый год, документы и материалы, указанные в пункте 3 настоящей статьи (за исключением документов, указанных в абзацах третьем, четвертом и восьмом пункта 3 настоящей статьи, а также документов и материалов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне либо носящие конфиденциальный характер), подписанные";

дополнить новым абзацем третьим и абзацем четвертым следующего содержания:

"Органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации не позднее 1 апреля текущего финансового года представляют годовую бюджетную отчетность государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в Счетную палату Российской Федерации для внешней проверки.

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности государственных внебюджетных фондов Российской Федерации оформляются актом по каждому государственному внебюджетному фонду Российской Федерации в срок до 1 мая текущего финансового года.";

абзац третий считать абзацем пятым и в нем после слов "иные документы" дополнить словами "и материалы", слова "для их внешней проверки" исключить;

б) в пункте 2 слова "Счетная палата Российской Федерации проводит проверку отчетов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за отчетный финансовый год, готовит заключения на них" заменить словами "С учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации Счетная палата Российской Федерации готовит заключения на годовые отчеты об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации";

27) в статье 155:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально представляет в Федеральное казначейство информацию о счетах и об остатках на счетах, открытых в подразделениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях в валюте Российской Федерации и иностранных валютах, на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом:

1) Федеральному казначейству и его территориальным органам;

2) финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

3) органам управления государственными внебюджетными фондами;

4) получателям бюджетных средств;

5) государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям;

6) государственным (муниципальным) унитарным предприятиям;

7) государственным корпорациям (компаниям).";

б) в абзаце первом пункта 6 слова "пункте 5 настоящей статьи" заменить словами "подпунктах 2-5 пункта 5 настоящей статьи (за исключением счетов, открытых автономным учреждениям)";

в) пункты 7 и 8 признать утратившими силу;

28) в абзаце первом пункта 6 статьи 156 слова "пункте 5 статьи 155 настоящего Кодекса" заменить словами "подпунктах 2-5 пункта 5 статьи 155 настоящего Кодекса (за исключением счетов, открытых автономным учреждениям)";

29) в абзаце пятом пункта 1 статьи 1661 слова "для учета операций со средствами соответствующего бюджета и средствами, поступающими в их временное распоряжение" исключить;

30) пункт 2 статьи 1742 дополнить абзацем следующего содержания:

"Планирование бюджетных ассигнований на исполнение обязательств федеральными казенными учреждениями (их официальными представителями), обособленными подразделениями федеральных казенных учреждений, находящимися за пределами Российской Федерации, осуществляется с учетом прогнозируемых объемов остатков средств федерального бюджета и остатков средств от приносящей доходы деятельности по состоянию на 1 января очередного финансового года, а также прогнозируемых объемов доходов в очередном финансовом году от приносящей доходы деятельности.";

31) в пункте 3 статьи 199 слова "с учетом положений абзаца девятнадцатого пункта 3 статьи 1794 настоящего Кодекса," исключить, слова "1 460 миллиардам рублей в 2021 году, 585 миллиардам рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах и 575 миллиардам рублей в 2024 году" заменить словами "0,5 процента объема валового внутреннего продукта, указанного на соответствующий финансовый год в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период";

32) в статье 217:

а) в пункте 3:

абзац восьмой после слов "инфраструктурных проектов" дополнить словами ", поступления в бюджет субъекта Российской Федерации дотаций из федерального бюджета (заключения соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации дотации) в течение текущего финансового года";

дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:

"в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата, в случаях, определенных федеральным законом, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели в соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом.";

абзацы тринадцатый - пятнадцатый считать соответственно абзацами четырнадцатым - шестнадцатым;

б) в пункте 7:

в абзаце девятнадцатом после слов "резервного фонда Правительства Российской Федерации" дополнить словами "и иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований", слова "абзацем пятым" заменить словами "абзацами пятым, десятым и одиннадцатым";

дополнить новым абзацем двадцать третьим следующего содержания:

"в случае перераспределения на основании решений, принимаемых в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации, бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственных программ Российской Федерации, между государственными программами Российской Федерации и (или) их структурными элементами, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом, в совокупности в течение года в пределах 10 процентов от общего годового объема бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию соответствующей государственной программы Российской Федерации без увеличения предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете общего объема бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год;";

дополнить абзацами двадцать четвертым - двадцать шестым следующего содержания:

"в случае перераспределения, в том числе между текущим финансовым годом и плановым периодом, на основании решений, принимаемых в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации, бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций или предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, предоставление юридическим лицам субсидий в соответствии с пунктом 8 статьи 78 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 783 настоящего Кодекса и бюджетных инвестиций в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 80 настоящего Кодекса, а также на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), - в пределах предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете общего объема указанных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год с возможным превышением ограничения, установленного абзацем двадцать третьим настоящего пункта;

в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации за счет соответствующего уменьшения иных бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

в случае принятия Правительством Российской Федерации решения об увеличении суммы реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации или суммы на приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации сверх объемов, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год.";

абзац двадцать третий считать абзацем двадцать седьмым;

в) дополнить пунктом 75 следующего содержания:

"75. Министерство финансов Российской Федерации представляет предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, предусмотренным абзацами двадцать третьим - двадцать пятым пункта 7 настоящей статьи, для рассмотрения в Комиссию Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде (далее в настоящем пункте - Комиссия). Указанные предложения направляются Комиссией в Государственную Думу, Совет Федерации и Счетную палату Российской Федерации.

В состав Комиссии включаются по девять представителей от Государственной Думы и от Совета Федерации. Состав Комиссии от Государственной Думы утверждается постановлением Государственной Думы. Состав Комиссии от Совета Федерации утверждается постановлением Совета Федерации.

Комиссия в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления указанных в абзаце первом настоящего пункта предложений принимает решение о согласии на внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета либо о внесении указанных предложений на рассмотрение Государственной Думы. Решение Комиссии направляется в Министерство финансов Российской Федерации, Государственную Думу, Совет Федерации и Счетную палату Российской Федерации.

В случае, если Комиссия в течение трех рабочих дней со дня поступления указанных в абзаце первом настоящего пункта предложений не приняла решение о внесенных на ее рассмотрение предложениях, уполномоченный Правительством Российской Федерации орган вправе принять решение о внесении соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета.";

г) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. На средства, предоставляемые из федерального бюджета в соответствии с решениями, предусмотренными абзацами двадцать третьим и двадцать четвертым пункта 7 настоящей статьи, не распространяются положения абзаца третьего пункта 1 статьи 130 (в части субсидий и субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации), абзацев пятого и шестого пункта 3, абзацев первого и второго пункта 4 и пункта 41 статьи 132, абзаца первого пункта 11 и пункта 12 статьи 1321, пункта 2 статьи 133 настоящего Кодекса.";

д) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. На средства, предоставляемые из бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с решениями, предусмотренными пунктом 3 настоящей статьи, и основаниями, предусмотренными в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи, не распространяются положения пункта 3 статьи 1332, абзацев шестого и седьмого пункта 3, абзацев первого и пятого пункта 4 статьи 139, абзаца первого части четвертой и части седьмой статьи 1391, пункта 5 статьи 140 настоящего Кодекса.";

33) в статье 241:

а) дополнить пунктом 101 следующего содержания:

"101. Доходы, получаемые от приносящей доход деятельности федеральными казенными учреждениями (их официальными представителями), обособленными подразделениями федеральных казенных учреждений, находящимися за пределами Российской Федерации, а также остатки средств федерального бюджета и остатки средств от приносящей доход деятельности на начало текущего финансового года, образовавшиеся в связи с неиспользованием указанных доходов и остатков средств в отчетном году, учитываются в федеральном бюджете при финансовом обеспечении осуществления функций указанных казенных учреждений сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете.";

б) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Не допускается предоставление предусмотренных статьями 78, 781, 783 и 784 настоящего Кодекса субсидий и предусмотренных статьей 80 настоящего Кодекса бюджетных инвестиций иностранным юридическим лицам, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании). Указанные иностранные юридические лица, а также российские юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов, не вправе являться получателями указанных средств, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц для целей настоящего пункта не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ.";

в) в абзаце втором пункта 16 слова "на момент" заменить словами "но на момент", слова "лицо, соответствующее" заменить словами "лицо, не соответствующее";

г) пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:

"Денежное обязательство по расходам получателя бюджетных средств, возникшее из договора участия в долевом строительстве, считается исполненным с момента поступления средств соответствующего бюджета на открытый в уполномоченном банке счет эскроу. Денежные средства перечисляются на счет эскроу на срок условного депонирования (временного распоряжения) и подлежат возврату на единый счет соответствующего бюджета в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом.";

д) дополнить пунктами 19-21 следующего содержания:

"19. Расчеты по оплате отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата, в случаях, определенных Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 491-ФЗ "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата", осуществляются с использованием отдельного казначейского счета с соблюдением особенностей, установленных указанным Федеральным законом. Денежные средства, находящиеся на указанном счете, подлежат возврату на единый счет соответствующего бюджета в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом.

20. В случае оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", денежного обязательства, возникшего на основании государственного (муниципального) контракта, допускается санкционирование оплаты такого денежного обязательства:

1) на счет, определенный арбитражным управляющим, в случае признания несостоятельным (банкротом) физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществивших поставку товара, выполнение работы, оказание услуги (исполнение отдельного этапа исполнения государственного (муниципального) контракта);

2) на счет юридического лица, являющегося правопреемником реорганизованного юридического лица, в случае правопреемства поставщика (подрядчика, исполнителя) по государственному (муниципальному) контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения;

3) лицу, являющемуся наследником, в соответствии с гражданским законодательством в случае смерти физического лица, осуществившего поставку товара, выполнение работы, оказание услуги (исполнение отдельного этапа исполнения государственного (муниципального) контракта), и закрытия счета, указанного в государственном (муниципальном) контракте.

21. Сумма реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и сумма на приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, предусмотренные федеральным законом о федеральном бюджете, могут быть увеличены на сумму, определенную Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете.";

34) в статье 242:

а) пункт 4 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Кодексом";

б) в абзаце первом пункта 5 слова "межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов," исключить, дополнить предложением следующего содержания: "Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение 15 рабочих дней текущего финансового года, если иное не установлено федеральным законом о бюджете государственного внебюджетного фонда Российской Федерации.";

35) пункт 1 статьи 2426-1 после слов "предусмотренных пунктом 1 статьи 24223" дополнить словами "настоящего Кодекса, обязательств участников казначейского сопровождения по заключенным государственным (муниципальным) контрактам, договорам (соглашениям), контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются средства, предусмотренные пунктом 1 статьи 24226";

36) пункт 5 статьи 24223 после слов "в том числе положения, предусмотренные" дополнить словами "подпунктом 3 пункта 2,";

37) абзац седьмой пункта 2 статьи 2647 изложить в следующей редакции:

"информация о расходах федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций, предоставление субсидий (бюджетных инвестиций) юридическим лицам, включая субсидии федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретения объектов недвижимого имущества, в том числе в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой, с распределением по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества;";

38) подпункт 74 пункта 2 статьи 26410 изложить в следующей редакции:

"74) информация о расходах федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций, предоставление субсидий (бюджетных инвестиций) юридическим лицам, включая субсидии федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретения объектов недвижимого имущества за отчетный финансовый год, в том числе в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой, с распределением по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества;";

39) в статье 2661:

а) в абзаце десятом пункта 1 слова ", которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования)" исключить;

б) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:

"Проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, получателей бюджетных средств, заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета, государственные (муниципальные) контракты, могут не проводиться:

Федеральным казначейством - в случае поступления поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или Министра финансов Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, указанных в абзаце втором настоящего пункта;

Счетной палатой Российской Федерации - в случае поступления поручений Совета Федерации и Государственной Думы, оформленных соответствующими постановлениями, а также обращений или поручений Президента Российской Федерации и обращений Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, указанных в абзаце втором настоящего пункта.";

40) абзац третий пункта 1 статьи 2692 после слов "Российской Федерации," дополнить словами "формирование доходов и осуществление расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при управлении и распоряжении государственным (муниципальным) имуществом и (или) его использовании,";

41) подпункт 2 пункта 1 статьи 3061 после слов "Российской Федерации," дополнить словами "формирование доходов и осуществление расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при управлении и распоряжении государственным (муниципальным) имуществом и (или) его использовании,".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 3 ноября 2015 года N З01-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2016 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 45, ст. 6202; 2016, N 1, ст. 26; N 23, ст. 3282; 2017, N 47, ст. 6841; 2018, N 49, ст. 7528; 2020, N 31, ст. 5022) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 2 слова "2024 года" заменить словами "2025 года";

2) в части 4 статьи 5 слова "2024 года" заменить словами "2025 года".

Статья 3

Внести в статью 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7529; 2019, N 23, ст. 2916; 2020, N 31, ст. 5022; N 50, ст. 8068; N 52, ст. 8594; 2021, N 27, ст. 5075) следующие изменения:

1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета по основанию, предусмотренному настоящей частью, рассматриваются Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде в порядке, предусмотренном пунктом 75 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";

2) в части 11 второе предложение изложить в следующей редакции: "Предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета по основанию, предусмотренному настоящей частью, рассматриваются Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде в порядке, предусмотренном пунктом 75 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";

3) часть 2 после слов "федеральных проектов," дополнить словами "входящих в состав национальных проектов (программ) и комплексного плана,";

4) часть 3 после слов "федеральных проектов," дополнить словами "входящих в состав национальных проектов (программ) и комплексного плана,";

5) абзац первый части З1 после слов "федеральных проектов," дополнить словами "входящих в состав национальных проектов (программ) и комплексного плана,";

6) в части 5 слова "решения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, а также" исключить;

7) в части 7:

а) после слов "федеральных проектов," дополнить словами "входящих в состав национальных проектов (программ) и комплексного плана,";

б) слова "ведомственной целевой программы" заменить словами "федерального проекта".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 2 августа 2019 года N 278-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4437; 2020, N 42, ст. 6514) следующие изменения:

1) в части 31 статьи 4 слова "с 1 января 2022 года" заменить словами "с 1 января 2023 года";

2) в абзаце первом статьи 5 слова "до 1 января 2022 года" заменить словами "до 1 января 2023 года".

Статья 5

Внести в статью 3 Федерального закона от 25 мая 2020 года N 155-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 22, ст. 3376; N 50, ст. 8068) следующие изменения:

1) в части 1 слова "2021 года" заменить словами "2022 года";

2) в части 2 слова "2022 года" заменить словами "2023 года".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 15 октября 2020 года N 327-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 42, ст. 6514; N 52, ст. 8594; 2021, N 27, ст. 5075) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) в части 10 слова "осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры" заменить словами "выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

б) в части 12 слова ", по основаниям, установленным частью 3 настоящей статьи" исключить;

в) дополнить частью 15 следующего содержания:

"15. Установить, что Правительство Российской Федерации или уполномоченное им Министерство финансов Российской Федерации в 2021 году вправе принимать решения по перераспределению между агентами Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на выплату вознаграждений агентам Правительства Российской Федерации.";

2) в части 2 статьи 8 слово "семь" заменить словом "девять".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 28 июня 2021 года N 228-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 27, ст. 5056) следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта "в" пункта 18 статьи 1 слова "в подпунктах 2 и 5" заменить словами "в подпунктах 1 и 5";

2) в статье 3:

а) в части 3 слова "осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры" заменить словами "выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

б) дополнить частями 5 - 7 следующего содержания:

"5. Правительство Российской Федерации вправе списать задолженность субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, указанным в части 4 статьи 16 Федерального закона от 2 декабря 2019 года N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", в объеме поступления в федеральный бюджет в течение периода погашения реструктурированной задолженности налоговых доходов, определяемых в соответствии с методикой расчета поступления налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, предусмотренных частью 6 статьи 16 указанного Федерального закона. Порядок списания задолженности, методика расчета поступления налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов и перечень налоговых доходов в целях реализации положений настоящей части определяются Правительством Российской Федерации.

6. Установить, что дефицит бюджета субъекта Российской Федерации может превысить размер дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, установленный законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, и ограничения, установленные пунктом 2 статьи 921 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на сумму бюджетных ассигнований, направленных субъектом Российской Федерации на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов, предусмотренных частью 3 настоящей статьи и частью 6 статьи 16 Федерального закона от 2 декабря 2019 года N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

7. Установить, что объем государственного долга субъекта Российской Федерации может превысить установленный законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации верхний предел государственного долга субъекта Российской Федерации, в том числе показатели программы государственных внутренних заимствований, на сумму бюджетных ассигнований, направленных субъектом Российской Федерации на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов, предусмотренных частью 3 настоящей статьи и частью 6 статьи 16 Федерального закона от 2 декабря 2019 года N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", с соблюдением ограничений, установленных пунктом 4 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.".

Статья 8

Пункты 8 и 9 статьи 1 Федерального закона от 1 июля 2021 года N 244-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 24217 Бюджетного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 27, ст. 5072) исключить.

Статья 9

1. Приостановить до 1 января 2022 года действие пункта 11 статьи 2361 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2019, N 52, ст. 7797; 2021, N 27, ст. 5072) в части возврата привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, при завершении текущего финансового года.

2. Приостановить с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года действие абзаца четвертого (в части, касающейся субъекта Российской Федерации, отнесенного в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к группе заемщиков с высоким или средним уровнем долговой устойчивости), абзаца пятого пункта 3 статьи 95, абзаца третьего (в части, касающейся муниципального образования, отнесенного в соответствии с настоящим Кодексом к группе заемщиков с высоким или средним уровнем долговой устойчивости), абзаца четвертого части третьей статьи 96, подпункта 2 пункта 18 статьи 103, абзацев третьего (в части наличия бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств), шестого и седьмого пункта 3 и абзаца первого пункта 4 статьи 139, части третьей статьи 1391 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2004, N 34, ст. 3535; 2007, N 18, ст. 2117; 2012, N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7593; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 48, ст. 6664; N 52, ст. 7560; 2016, N 27, ст. 4278; N 49, ст. 6852; 2017, N 30, ст. 4458; 2018, N 49, ст. 7529; 2019, N 31, ст. 4437, 4466; N 52, ст. 7797; 2021, N 27, ст. 5074).

3. Приостановить с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года действие пункта 2 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2011, N 15, ст. 2041; N 49, ст. 7039; 2012, N 50, ст. 6967; 2014, N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6656; 2016, N 22, ст. 3093; N 49, ст. 6852; 2018, N 24, ст. 3408; 2019, N 31, ст. 4466; 2020, N 52, ст. 8594; 2021, N 27, ст. 5073) в части положения о коэффициенте, применяемом при установлении базового объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда.

4. Приостановить до 1 января 2022 года действие части 23 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291; N 49, ст. 6409; 2011, N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7039; 2013, N 19, ст. 2331; N 52, ст. 6983; 2014, N 40, ст. 5314; 2015, N 45, ст. 6202; 2016, N 1, ст. 26; N 49, ст. 6844; 2017, N 49, ст. 7319; 2019, N 30, ст. 4139; 2021, N 9, ст. 1467) в части возврата остатков средств бюджетных учреждений при завершении текущего финансового года.

5. Приостановить до 1 января 2022 года действие части З20 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4626; 2007, N 31, ст. 4012; N 43, ст. 5084; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 25, ст. 3535; N 30, ст. 4587; 2013, N 52, ст. 6983; 2015, N 45, ст. 6202; 2016, N 1, ст. 26; 2017, N 24, ст. 3482; N 49, ст. 7319; 2021, N 9, ст. 1467; N 27, ст. 5179) в части возврата остатков средств автономных учреждений при завершении текущего финансового года.

Статья 10

1. Установить, что государственное (муниципальное) задание, установленное в отношении государственных (муниципальных) учреждений на 2021 год, не признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих качество и (или) объем оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), в связи с приостановлением (ограничением) в 2021 году деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

2. Установить, что в 2022 году в случае размещения субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации (муниципальных ценных бумаг) доходность к погашению, рассчитанная исходя из цены размещения указанных ценных бумаг, не может превышать ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации (Банка России), увеличенную на 1 процентный пункт, действующую на дату принятия решения о размещении государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации (муниципальных ценных бумаг), если у субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на дату размещения отсутствует кредитный рейтинг не ниже уровня, устанавливаемого Правительством Российской Федерации, от одного или нескольких осуществляющих рейтинговые действия юридических лиц, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации.

3. Установить, что положения пунктов 19-27 статьи 103, пункта 7 статьи 107, пунктов 6 - 9, 11 и 12 статьи 1071 Бюджетного кодекса Российской Федерации применяются к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и исполнении бюджетов, начиная с бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Установить, что значение коэффициента, применяемого при установлении базового объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в соответствии с пунктом 2 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2024 году составляет 0,36.

5. Установить, что в 2022 году Правительство Российской Федерации вправе без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период:

1) вносить изменения в распределение объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых на финансовое обеспечение мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, в пределах общего объема расходов федерального бюджета на соответствующий финансовый год;

2) утверждать в срок до 1 апреля 2022 года распределение объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию мероприятий инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, в пределах объема бюджетных ассигнований, зарезервированных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период на реализацию таких инициатив.

6. Установить, что с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года на средства, предоставляемые на финансовое обеспечение мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, а также мероприятий инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, не распространяются положения абзаца третьего пункта 1 статьи 130 (в части распределения между субъектами Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации), абзацев первого и второго пункта 4 статьи 132, абзацев первого - десятого пункта 11 статьи 1321 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. В 2022 году средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам с учетом продления реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, предусмотренной частью 4 статьи 16 Федерального закона от 2 декабря 2019 года N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", и реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в пределах остатков не погашенной на дату реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренной частью 2 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2021 года N 228-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации", подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов, определяемых в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, и на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

8. Установить, что в 2022 году из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету другого субъекта Российской Федерации может быть предоставлен бюджетный кредит на срок до трех лет. Цели предоставления бюджетного кредита и размеры платы за пользование бюджетным кредитом устанавливаются законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации или решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Предоставление, использование и возврат субъектом Российской Федерации указанных бюджетных кредитов, полученных из бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, из бюджета которого предоставлен бюджетный кредит.

9. Установить, что в 2022 году дополнительно к случаям, предусмотренным пунктом 3 статьи 933 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с законом субъекта Российской Федерации могут устанавливаться иные случаи предоставления из бюджета муниципального образования бюджету другого муниципального образования, входящих в состав одного субъекта Российской Федерации, бюджетного кредита на срок до трех лет. Цели предоставления бюджетного кредита и размеры платы за пользование бюджетным кредитом устанавливаются муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете, из бюджета которого предоставляется бюджетный кредит. Предоставление, использование и возврат муниципальным образованием указанных бюджетных кредитов, полученных из местного бюджета, осуществляются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, в состав которого входит муниципальное образование, из бюджета которого предоставлен бюджетный кредит, за исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 933 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10. Установить, что в 2022 году дополнительно к случаям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) по решению высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации) юридическому лицу, в том числе бюджетному и (или) автономному учреждению, учредителем которого не является соответствующий субъект Российской Федерации (муниципальное образование), могут предоставляться субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

11. Установить, что в 2022 году дефицит бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) может превысить размер дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), установленный законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете), и ограничения, установленные пунктами 2 и 3 статьи 921 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на сумму бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

12. Установить, что в 2022 году объем государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального долга) может превысить установленный законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете) верхний предел государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального долга), в том числе показатели программы государственных внутренних заимствований, на сумму, не превышающую объема бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

13. Установить, что в 2022 году высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе принимать решения по перераспределению (распределению) между муниципальными образованиями бюджетных ассигнований, предусмотренных (увеличенных) в бюджете субъекта Российской Федерации для предоставления субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, с внесением соответствующих изменений в соглашение о предоставлении субсидии (иного межбюджетного трансферта, если соглашение заключено) в целях реализации мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

14. Установить, что в 2022 году актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации без внесения изменений в закон о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период могут быть внесены изменения в распределение объемов субвенций между муниципальными образованиями.

15. Установить, что при формировании бюджета федеральной территории "Сириус" на 2022 год не применяются положения пункта 4 статьи 169 (в части утверждения бюджетов сроком на три года), абзацев пятого и седьмого пункта 2 статьи 172, статьи 173, пункта 1 статьи 1743 (в части формирования перечня налоговых расходов в разрезе государственных программ и их структурных элементов), абзацев первого и четвертого пункта 2 статьи 179, пункта 3 статьи 1841 (в части утверждения законом о бюджете распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным расходам), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета), абзаца четвертого части первой статьи 1842, пункта 1 статьи 185 (в части внесения проекта закона о бюджете на рассмотрение законодательного (представительного) органа не позднее 1 ноября текущего года) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

16. Установить, что положения пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации не распространяются на федеральную территорию "Сириус" до момента создания контрольно-счетного органа федеральной территории "Сириус", если иное не установлено нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус".

17. Установить, что в 2021 году проект бюджета федеральной территории "Сириус" на 2022 год составляется и утверждается сроком на один год, если иное не предусмотрено нормативным правовым актом представительного органа федеральной территории "Сириус".

18. Установить, что проект бюджета федеральной территории "Сириус" на 2022 год вносится на рассмотрение представительного органа федеральной территории "Сириус" не позднее 1 декабря 2021 года.

19. Установить, что до 1 января 2023 года на средства, предоставляемые из бюджетов бюджетной системы в соответствии с решениями, предусмотренными пунктами 3 и 7, и основаниями, предусмотренными в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на средства, зарезервированные в составе бюджетных ассигнований, утвержденных законом (решением) о соответствующем бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, не распространяются положения пункта 2 (в части предоставления субсидий в случаях, предусмотренных законом (решением) о соответствующем бюджете), абзаца первого пункта 7, абзаца первого пункта 8 статьи 78, пунктов 2 и 4 статьи 781 (в части утверждения в законе о бюджете бюджетных ассигнований на предоставление субсидий), пункта 5 статьи 783, абзацев первого и второго пункта 2 статьи 791, пункта 2 статьи 80, пункта 2 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

20. Установить, что до 1 января 2023 года на расходные обязательства по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также иные расходные обязательства, определенные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией), не распространяются положения подпункта 1 пункта 3 статьи 130 и пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 11

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 4, 5, 13 - 15, абзац второй пункта 16, абзац третий подпункта "а" пункта 21, пункты 23 и 32, абзац седьмой подпункта "д" пункта 33, подпункт "б" пункта 34, пункты 35 и 36 статьи 1, пункты 1 и 2, подпункт "б" пункта 7 статьи 3, пункт 1 и абзац второй подпункта "б" пункта 2 статьи 7 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2022 года.

3. Пункты 27 - 29, подпункт "б" и абзац второй подпункта "д" пункта 33, пункты 37 и 38 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2023 года.

Президент Российской Федерации В. Путин