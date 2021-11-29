Эксперты МАГАТЭ подтвердили приверженность Калининской АЭС принципам безопасности

Новости

В Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием автобуса 15:59
Интенсивность движения по платным участкам "Автодора" выросла на 10% 15:54
РФПИ: При необходимости модифицированный под "омикрон" "Спутник V" будет готов к февралю 15:53
Apple продала 10 млн iPhone за прошедшие выходные 15:52
Видео: на Стамбул обрушился ураган 15:51
В Египте открылась международная выставка вооружений EDEX-2021 15:46
Трейлер: премьера "Морбиуса" отложена на неделю 15:46
Американский толковый словарь назвал "вакцину" словом года 15:45
"Яндекс" опроверг сообщения СМИ о претензиях ЕЭК к компании 15:45
Дептранс Москвы предупредил автомобилистов об ухудшении погоды 15:23
"Не чаще раза в 10 лет": В регионах ЦФО ожидаются грозы и зарницы 15:22
Как итальянский городок на Сицилии удивил темпами вакцинации 15:21
Набиуллина призвала сворачивать масштабные антикризисные меры в России 15:16
В Германии антиваксеры прививались нелегальной вакциной изобретателя-одиночки 15:16
Рогозин: Россия должна запустить станцию к Венере до 2030 15:14
Набиуллина заявила о "сильном беспокойстве" ЦБ из-за инфляции в России 15:09
Начало действия закона о компенсации советских вкладов отложено на год 15:03
Глава Минюста представил подчиненным нового директора ФСИН 14:53
Зеленский попросил пустить иностранных военных для учений на Украине 14:52
Путин наградит строителей Байкальского тоннеля 14:43
Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве 14:42
В Подмосковье телефонный мошенник обманул пенсионеров на 2 миллиона рублей 14:31
Путин утвердил повышение НДПИ на железную руду и уголь 14:30
Песков заявил об отсутствии подготовки саммита Путина и Зеленского 14:28
Песков заявил о надежде на разговор Путина и Байдена до конца года 14:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 15:00

Эксперты МАГАТЭ подтвердили приверженность Калининской АЭС принципам безопасности

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отметили приверженность Калининской АЭС принципам безопасности. Они также выявили области для дальнейшего совершенствования и несколько хороших практик, которые будут распространены в мировой атомной отрасли.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

Напомним, с 8 по 25 ноября 2021 года на Калининской АЭС впервые проходила крупнейшая международная проверка эксплуатационной безопасности - миссия ОСАРТ (OSART - Operational Safety Review Team). Ее проводило МАГАТЭ по приглашению Госкорпорации "Росатом" и АО "Концерн Росэнергоатом".

Фото: Калининская АЭС
77 млрд кВт*ч выработал энергоблок № 4 КлнАЭС к своему 10-летнему юбилею

На заключительном совещании руководитель группы, старший сотрудник по ядерной безопасности МАГАТЭ Ронан Кавеллек отметил, что безопасность на Калининской АЭС является признанной у персонала ценностью и ее требования тщательно соблюдаются.

"Это мой четвертый визит в концерн "Росэнергоатом" и его филиалы, и именно на Калининской АЭС я увидел самый лучший уровень подготовки. За последние годы станция проделала большую работу по повышению эксплуатационной безопасности", - сказал Ронан Кавеллек. Он добавил, что лидерство в целях обеспечения безопасности проявляется в приверженности руководителей высшего звена вопросам безопасности. Работники станции открыты, честны и активно принимают предложения по дальнейшему совершенствованию эксплуатационной безопасности.

В состав группы ОСАРТ, помимо руководителя, вошли 10 экспертов из Чешской Республики, Франции, Германии, Словацкой Республики, ЮАР, Швеции, Великобритании, США. Проверка проводилась по таким областям деятельности, как лидерство и управление для безопасности, обучение и аттестация персонала, эксплуатация, ремонт, техподдержка, опыт эксплуатации, радиационная безопасность, химия и управление авариями.

Эксперты интервьюировали персонал атомной станции, наблюдали за выполнением производственных операций, анализировали документацию, связанную с конкретными направлениями оценки, а также изучали способы и содержание коммуникаций между руководством и персоналом. При этом эксперты не оценивали Калининскую АЭС на соответствие требованиям национального регулирующего органа и не сравнивали эксплуатационную безопасность станции с другими атомными станциями мира.

Фото: Калининская АЭС
Эксперты МАГАТЭ проверят эксплуатационную безопасность Калининской АЭС

В ходе работы эксперты определили 8 областей, где возможны дальнейшие улучшения, и выявили ряд хороших практик, которые найдут распространение в мировой атомной отрасли.

"Международные экспертные проверки являются важным аспектом повышения ядерной безопасности. Обмен лучшими практиками и опытом с другими станциями представляет высокую ценность для атомной промышленности. Результаты миссии ОСАРТ и сформулированные предложения по улучшению будут использованы для непрерывного совершенствования эксплуатации Калининской атомной станции", - резюмировал директор Калининской АЭС Виктор Игнатов. Он отметил, что по всем областям для улучшения будет проведена работа, и обратился с просьбой о проведении контрольной миссии ОСАРТ через 18 месяцев.

От имени руководства эксплуатирующей организации (ЭО) Александр Шутиков, первый заместитель Генерального директора по эксплуатации АЭС АО "Концерн Росэнергоатом" на заключительном совещании отметил, что все действия по улучшению обязательно будут спроецированы на все остальные площадки АЭС АО "Концерн Росэнергоатом", и при подготовке ответных мер персоналу Калининской АЭС будет оказана полная поддержка со стороны ЭО. Он выразил уверенность в том, что корректирующие меры будут эффективными, в чем эксперты ОСАРТ смогут убедиться в 2023 г.

В заключение группа экспертов передала проект отчета руководству станции, которое может внести свои замечания по информации, содержащейся в нем, и направить их в МАГАТЭ. Итоговый отчет в течение трех месяцев будет направлен по официальным каналам в Госкорпорацию "Росатом", Ростехнадзор и на Калининскую АЭС.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

Главное сегодня

Президент подписал закон о едином налоговом платеже для бизнеса
Мишустин поручил обеспечить ввоз препарата для лечения детей с эпилепсией
В Центре Гамалеи призвали не паниковать из-за "омикрон"-штамма
Путин поручил не допустить в России последствия энергодефицита в ЕС
Китайские инвесторы подали иск против Украины в гаагский суд из-за "Мотор Сич"