Эксперты МАГАТЭ подтвердили приверженность Калининской АЭС принципам безопасности

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отметили приверженность Калининской АЭС принципам безопасности. Они также выявили области для дальнейшего совершенствования и несколько хороших практик, которые будут распространены в мировой атомной отрасли.

Напомним, с 8 по 25 ноября 2021 года на Калининской АЭС впервые проходила крупнейшая международная проверка эксплуатационной безопасности - миссия ОСАРТ (OSART - Operational Safety Review Team). Ее проводило МАГАТЭ по приглашению Госкорпорации "Росатом" и АО "Концерн Росэнергоатом".

На заключительном совещании руководитель группы, старший сотрудник по ядерной безопасности МАГАТЭ Ронан Кавеллек отметил, что безопасность на Калининской АЭС является признанной у персонала ценностью и ее требования тщательно соблюдаются.

"Это мой четвертый визит в концерн "Росэнергоатом" и его филиалы, и именно на Калининской АЭС я увидел самый лучший уровень подготовки. За последние годы станция проделала большую работу по повышению эксплуатационной безопасности", - сказал Ронан Кавеллек. Он добавил, что лидерство в целях обеспечения безопасности проявляется в приверженности руководителей высшего звена вопросам безопасности. Работники станции открыты, честны и активно принимают предложения по дальнейшему совершенствованию эксплуатационной безопасности.

В состав группы ОСАРТ, помимо руководителя, вошли 10 экспертов из Чешской Республики, Франции, Германии, Словацкой Республики, ЮАР, Швеции, Великобритании, США. Проверка проводилась по таким областям деятельности, как лидерство и управление для безопасности, обучение и аттестация персонала, эксплуатация, ремонт, техподдержка, опыт эксплуатации, радиационная безопасность, химия и управление авариями.

Эксперты интервьюировали персонал атомной станции, наблюдали за выполнением производственных операций, анализировали документацию, связанную с конкретными направлениями оценки, а также изучали способы и содержание коммуникаций между руководством и персоналом. При этом эксперты не оценивали Калининскую АЭС на соответствие требованиям национального регулирующего органа и не сравнивали эксплуатационную безопасность станции с другими атомными станциями мира.

В ходе работы эксперты определили 8 областей, где возможны дальнейшие улучшения, и выявили ряд хороших практик, которые найдут распространение в мировой атомной отрасли.

"Международные экспертные проверки являются важным аспектом повышения ядерной безопасности. Обмен лучшими практиками и опытом с другими станциями представляет высокую ценность для атомной промышленности. Результаты миссии ОСАРТ и сформулированные предложения по улучшению будут использованы для непрерывного совершенствования эксплуатации Калининской атомной станции", - резюмировал директор Калининской АЭС Виктор Игнатов. Он отметил, что по всем областям для улучшения будет проведена работа, и обратился с просьбой о проведении контрольной миссии ОСАРТ через 18 месяцев.

От имени руководства эксплуатирующей организации (ЭО) Александр Шутиков, первый заместитель Генерального директора по эксплуатации АЭС АО "Концерн Росэнергоатом" на заключительном совещании отметил, что все действия по улучшению обязательно будут спроецированы на все остальные площадки АЭС АО "Концерн Росэнергоатом", и при подготовке ответных мер персоналу Калининской АЭС будет оказана полная поддержка со стороны ЭО. Он выразил уверенность в том, что корректирующие меры будут эффективными, в чем эксперты ОСАРТ смогут убедиться в 2023 г.

В заключение группа экспертов передала проект отчета руководству станции, которое может внести свои замечания по информации, содержащейся в нем, и направить их в МАГАТЭ. Итоговый отчет в течение трех месяцев будет направлен по официальным каналам в Госкорпорацию "Росатом", Ростехнадзор и на Калининскую АЭС.