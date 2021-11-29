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Текст:   Сергей Бабкин 
20:45 29.11.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8622)

Москвичи начали "пилить" квартиры, чтобы заработать

В Москве нашли квартиру, которую хозяева умудрились поделить на шесть студий. Каждая - с отдельным туалетом, душем и кухней. И такие "муравейники" буквально наводнили рынок жилья в городе. Ведь сдавая или продавая такое жилье, хозяева могут неплохо заработать. Но законна ли такая перепланировка? И готовы ли соседи к превращению обычного дома в "общежитие имени Бертольда Шварца"?
Узаконить разделение квартиры на студии в теории можно, но на деле - очень сложно и хлопотно. Фото: EPA Узаконить разделение квартиры на студии в теории можно, но на деле - очень сложно и хлопотно. Фото: EPA
Узаконить разделение квартиры на студии в теории можно, но на деле - очень сложно и хлопотно. Фото: EPA

Квартиру, разделенную на шесть частей, нашли в районе Строгино, рассказали в пресс-службе Мосжилинспекции. Жительница дома на улице Маршала Катукова, 14/1, обратила внимание на подозрительный ремонт у соседей. Там не просто что-то сверлили, а еще и перекладывали коммуникации. В инспекции этим вопросом заинтересовались. Дело в том, что у этой пятикомнатной квартиры площадью 100 "квадратов" - сразу несколько собственников. И при этом никаких согласований перепланировки они не получали. Увиденное превзошло ожидания инспекторов. Квартира из пятикомнатной превратилась сразу в шесть "однушек"! "Ремонт был в самом разгаре, - делятся впечатлениями представители МЖИ. - Рабочие уже установили дополнительные перегородки с металлическими дверями, дополнительные санузлы".

Фото: Сергей Михеев/РГ
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

Там, где раньше была кухня, образовалась жилая зона. Зато на местах спален появились ниши для электроплит, да и сама бытовая техника.

"Практика, когда большие квартиры делятся на студии, становится распространенной, - констатирует вице-президент ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета "Деловой России" Владимир Кузнецов. - Хотя официального понятия "студия" на рынке недвижимости нет. Это просто коммерческое обозначение для небольшого помещения с определенным набором условий. В первую очередь надо задаться вопросом: а законна ли такая перепланировка?"

В случае с "муравейником" в Строгине ответ очевиден. Мосжилинспеция составила административный протокол по статье 7.21 КоАП РФ "Нарушение правил пользования жилыми помещениями". Собственно штраф по этой статье - копеечный. Как рассказала "РГ" руководитель практики "Земля. Недвижимость. Строительство" компании "Юсконсалт" Евгения Кордешова, физическим лицам грозит взыскание от 2 до 2,5 тысячи рублей. Однако вместе с тем владельцы "квартиры-муравейника" получат еще и предписание восстановить все как было. И вот это уже потребует значительных финансовых расходов. Возможно два сценария: либо собственники в обозначенные сроки возвращают жилью первозданный вид, либо они в суде попытаются доказать, что провести такие работы нереально. Есть еще и третий вариант, когда нарушители вообще никаких мер не предпринимают. В этом случае квартиру по решению суда будут реализовывать с публичных торгов. Собственникам вернут вырученные средства за вычетом расходов на приведение квартиры в нормативный вид. Однако, как считают опрошенные "РГ" юристы, на практике такие решения обычно не принимаются. Нарушители стараются не доводить до этого.

За незаконную перепланировку физическим лицам грозят штраф до 2,5 тысячи рублей и предписание все восстановить

В то же время этот новый формат заработка столичных рантье остается актуальным. В Сети то и дело появляются объявления от "гуру" рынка недвижимости: мол, они помогут вам получить невероятные доходы. Действительно, убеждают такие бизнес-тренеры, одну пятикомнатную квартиру можно сдать тысяч за 120-150. Но еще попробуй найди такого арендатора! А за шесть студий вполне можно выручить в месяц раза в полтора больше. Другой вопрос, отмечает член генсовета "Деловой России" Владимир Кузнецов, что юридически вот эти вновь образованные студии - лишь доли в квартире. Поэтому продать их будет крайне трудно. Впрочем, и сдать тоже: на незаконную перепланировку могут пожаловаться соседи. За последние несколько месяцев в Москве это уже третий подобный случай.

Узаконить разделение квартиры на студии в теории можно, но на деле инициатор такого дележа столкнется с рядом обязательных требований. С одной стороны, в каждой студии должен быть набор помещений: кухня, комната, объединенные ванная и санузел, коридор. А с другой, эти санузлы нельзя располагать над жилыми комнатами, а ванные - над кухнями. Иначе есть риск затопить соседей. Поэтому и самим арендаторам прежде, чем снимать дешевое жилье в элитном районе, стоит узнать: а есть ли в проекте дома студии? Если их нет, то студии - новоделы, с которыми лучше не связываться.

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