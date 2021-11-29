Москвичи начали "пилить" квартиры, чтобы заработать

Квартиру, разделенную на шесть частей, нашли в районе Строгино, рассказали в пресс-службе Мосжилинспекции. Жительница дома на улице Маршала Катукова, 14/1, обратила внимание на подозрительный ремонт у соседей. Там не просто что-то сверлили, а еще и перекладывали коммуникации. В инспекции этим вопросом заинтересовались. Дело в том, что у этой пятикомнатной квартиры площадью 100 "квадратов" - сразу несколько собственников. И при этом никаких согласований перепланировки они не получали. Увиденное превзошло ожидания инспекторов. Квартира из пятикомнатной превратилась сразу в шесть "однушек"! "Ремонт был в самом разгаре, - делятся впечатлениями представители МЖИ. - Рабочие уже установили дополнительные перегородки с металлическими дверями, дополнительные санузлы".
Там, где раньше была кухня, образовалась жилая зона. Зато на местах спален появились ниши для электроплит, да и сама бытовая техника.
"Практика, когда большие квартиры делятся на студии, становится распространенной, - констатирует вице-президент ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета "Деловой России" Владимир Кузнецов. - Хотя официального понятия "студия" на рынке недвижимости нет. Это просто коммерческое обозначение для небольшого помещения с определенным набором условий. В первую очередь надо задаться вопросом: а законна ли такая перепланировка?"
В случае с "муравейником" в Строгине ответ очевиден. Мосжилинспеция составила административный протокол по статье 7.21 КоАП РФ "Нарушение правил пользования жилыми помещениями". Собственно штраф по этой статье - копеечный. Как рассказала "РГ" руководитель практики "Земля. Недвижимость. Строительство" компании "Юсконсалт" Евгения Кордешова, физическим лицам грозит взыскание от 2 до 2,5 тысячи рублей. Однако вместе с тем владельцы "квартиры-муравейника" получат еще и предписание восстановить все как было. И вот это уже потребует значительных финансовых расходов. Возможно два сценария: либо собственники в обозначенные сроки возвращают жилью первозданный вид, либо они в суде попытаются доказать, что провести такие работы нереально. Есть еще и третий вариант, когда нарушители вообще никаких мер не предпринимают. В этом случае квартиру по решению суда будут реализовывать с публичных торгов. Собственникам вернут вырученные средства за вычетом расходов на приведение квартиры в нормативный вид. Однако, как считают опрошенные "РГ" юристы, на практике такие решения обычно не принимаются. Нарушители стараются не доводить до этого.
В то же время этот новый формат заработка столичных рантье остается актуальным. В Сети то и дело появляются объявления от "гуру" рынка недвижимости: мол, они помогут вам получить невероятные доходы. Действительно, убеждают такие бизнес-тренеры, одну пятикомнатную квартиру можно сдать тысяч за 120-150. Но еще попробуй найди такого арендатора! А за шесть студий вполне можно выручить в месяц раза в полтора больше. Другой вопрос, отмечает член генсовета "Деловой России" Владимир Кузнецов, что юридически вот эти вновь образованные студии - лишь доли в квартире. Поэтому продать их будет крайне трудно. Впрочем, и сдать тоже: на незаконную перепланировку могут пожаловаться соседи. За последние несколько месяцев в Москве это уже третий подобный случай.
Узаконить разделение квартиры на студии в теории можно, но на деле инициатор такого дележа столкнется с рядом обязательных требований. С одной стороны, в каждой студии должен быть набор помещений: кухня, комната, объединенные ванная и санузел, коридор. А с другой, эти санузлы нельзя располагать над жилыми комнатами, а ванные - над кухнями. Иначе есть риск затопить соседей. Поэтому и самим арендаторам прежде, чем снимать дешевое жилье в элитном районе, стоит узнать: а есть ли в проекте дома студии? Если их нет, то студии - новоделы, с которыми лучше не связываться.