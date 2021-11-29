"Не чаще раза в 10 лет": В регионах ЦФО ожидаются грозы и зарницы

В ряде регионов Центрального федерального округа 30 ноября возможны грозы и зарницы. Речь идет об отдельных районах Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областей, сообщил в своем Instagram ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, ухудшение погоды связано с циклоном "Бенедикт", который принесет в регион субтропическое тепло и влагу. Вероятность грозы и зарниц оценивается на уровне 70%.

"Грозы, как опасное явление погоды, случаются в конце ноября крайне редко - не чаще раза в 10 лет", - добавил синоптик.

Ранее Тишковец также предупредил о мощном ливне, который ожидается в Москве в ближайшие сутки в Москву. По прогнозам, может выпасть до 40% месячной нормы осадков. По оценкам "Фобоса", это будет самые обильные осадки для этого дня за последние 69 лет.

Об изменении погоды и возможных грозах в ЦФО предупреждали и синоптики Гидрометцентра.