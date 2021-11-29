Стартует телеконкурс юных музыкантов "Щелкунчик"

Знаменитый и всеми любимый телеконкурс "Щелкунчик" возвращается к поклонникам. 29 ноября телеканал "Россия-Культура" торжественно откроет конкурс в Зале имени П.И. Чайковского.

Кроме музыки Петра Ильича, будут звучать и произведения Римского-Корсакова и Прокофьева. Выступят именитые члены жюри: французская саксофонистка Валентина Мишо, израильский альтист Гилад Карни, китайская перкуссионистка И-Пинь Янг. Еще один член жюри, Владислав Лаврик, встанет за дирижерский пульт: в концерте участвует симфонический оркестр Московской филармонии. Состав жюри потрясающий: здесь и скрипачи Захар Брон, Виктор Третьяков, и пианисты Елена Башкирова, Георгий Вачнадзе, Михаил Воскресенский, и саксофонист Вадим Эйленкриг.

На открытии порадуют мастерством юные лауреаты прошлых лет: пианисты Сергей Давыдченко и Роман Шер, скрипачка Химари Йошимура, кларнетист Андрей Зайцев и перкуссионистка Вера Когай.

В этом году в "Щелкунчике" участвуют 48 юных исполнителей из многих городов России и 18 стран. Самым маленьким участникам конкурса всего 8 лет - это пианисты Бенольель Гийом из Франции, Мяо Исюань из Канады и россиянка Анастасия Адучаева из Саратова. Среди самых юных струнников - 10-летние альтистка Бхансали Аиша из Индии и виолончелистка Улиханян Ляна из Армении. В номинации "Духовые и ударные инструменты" собрались "взрослые" участники: половине из них уже 14 лет, а самый младший - 11-летний кларнетист Михаил Гришин.

По мнению члена жюри солиста РНО Владислава Лаврика, "Щелкунчик" - один из самых важных и едва ли не самый известный в мире детский конкурс. "Любой детский конкурс сложен в плане оценки таланта: никого не хочется обижать, все эти дети очень искренни и чувствительны, и все, безусловно, талантливы. Но у каждого одаренного ребенка будет свой путь. "Щелкунчик" помогает появлению маленьких звездочек, которые вырастут со временем в больших музыкантов".

Кстати

Полный список участников и программу трансляций всех трех туров конкурса можно найти на медиаплатформе ВГТРК СМОТРИМ.