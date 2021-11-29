Суд арестовал водителя BMW, которого задерживали со стрельбой в Москве

Суд арестовал подозреваемого в распространении наркотиков водителя BMW, которого в пятницу, 26 ноября, сотрудники столичного ГИБДД задерживали со стрельбой. Ранее судимого 23-летнего мужчину отправили под стражу на два месяца.

Напомним, 26 ноября на МКАД развернулась настоящая погоня со стрельбой. Сотрудники ГИБДД остановили BMW для проверки документов. И водитель даже остановился, однако во время проверки он вдруг резко нажал на газ и рванул от инспекторов. Его даже не смутил небольшой затор впереди. Он просто протаранил автомобили, мешавшие проезду. В результате пять автомобилей пострадали, один из них сгорел.

Задержать водителя смогли только на Симферопольском шоссе, ранив в шею. В машине на заднем сидении полицейские обнаружили 6 кг мефедрона. Позже при обыске в его квартире было обнаружено еще 5 кг некоего вещества. Сейчас эксперты устанавливают, что это.

Водителю вменяют подготовку к незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере. За это грозит пожизненное заключение.

Остается непонятным, как быть пострадавшим от его тарана автовладельцам, и кто компенсирует им причиненный ущерб?