В московском метро запустили тематический поезд "Путешествие по России"

В столичном метрополитене запустили необычный состав. Став пассажиром поезда, можно узнать о 19 регионах страны. Подробности написал в Telegram-канале департамент транспорта Москвы.

Новый электропоезд метро оформляли совместно Ростуризм и департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Борта поезда украшены надписями "Россия", "Прекрасное ближе, чем кажется". Интерьеры вагонов рассказывают о самых популярных местах страны. Например, здесь есть фотографии Карелии, памятников деревянного зодчества Кижи, Псковская крепость, виды Алтая, самые известные озера и реки Камчатки и многое другое.

Как рассказала на запуске состава глава Ростуризма Зарина Догузова, в этом поезде постарались собрать все самые яркие локации и достопримечательности страны. "Заходите в один из пяти вагонов и начинайте свое путешествие по 19 регионам: от Калининграда до Камчатского края", - сообщает ведомство.

Ходить новый состав ближайшие полгода будет по Сокольнической линии метро.