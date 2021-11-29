В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом свидетельствует прогностическая карта на сайте организации.

По данным синоптиков, скорость ветра в ближайшие 12 часов составит 15-20 метров в секунду, а еще пойдет дождь

Период предупреждения по ветру действует с 9:00 часов 29 ноября до 9:00 часов 1 декабря.

Ранее Гидрометцентр предупредил о драматичных переменах погоды в центре европейской части России - после аномального потепления резко похолодает. Также прогнозируются дождь, снег, усиление ветра, колебание атмосферного давления, грозы и туманы.