В Москве введен режим повышенной готовности из-за циклона "Бенедикт"

Все коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего ухудшения погоды, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Предстоящей ночью ожидаются сильные дожди: может выпасть до 15 миллиметров осадков. Скорость ветра достигнет 18 метров в секунду.

К утру ливни сменятся снегопадом, температура с плюс 4 упадет до нуля и ниже, это может привести к гололедице. В связи с этим все городские службы работают в усиленном режиме, подготовлены резервные источники энергоснабжения. Горожанам рекомендуют по возможности не выходить на улицу в непогоду.

Ранее "РГ" сообщала о приближении циклона "Бенедикт", который принесет в Москву самые сильные ливни за последние 69 лет. За одни сутки может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков.