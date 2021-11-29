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29.11.2021 03:30
Рубрика: Общество

Вильфанд назвал причину температурных качелей в Москве этой зимой

Предстоящей зимой в центре европейской части России будут и морозы до -20 градусов, и оттепели. Это связано с глобальным потеплением, объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"Изменчивость погодных условий будет большой этой зимой. Долгосрочный прогноз говорит о глобальном повышении температуры, а краткосрочно могут быть настоящие морозы. Амплитуда колебаний увеличивается", - подчеркнул ученый (цитата по РИА Новости). Синоптики не исключают кратковременных вторжений холодных воздушных масс с севера. Но чаще будет дуть южный ветер.

О том, что предстоящая зима в Москве будет теплее предыдущих, ранее сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Но начало декабря выдастся морозным. Похолодание начнется 30 ноября. В этот день дождь сменится снегом. Первого декабря столбики термометров опустятся до отметки минус шесть градусов, а в ночь на среду воздух остынет до минус десяти.

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