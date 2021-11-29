Китаянка попыталась перебраться в Россию, спрыгнув с теплохода

В Амурской области предстанет перед судом 23-летняя гражданка КНР, которую обвиняют в незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщила прокуратура региона.

Как выяснили дознаватели, летом этого года китаянка купила билет на теплоход в городе Хэйхэ, расположенном на берегу Амура напротив Благовещенска. Во время речной прогулки женщина присмотрела место, откуда быстрее всего можно доплыть до российского берега. Вечером того же дня она вновь взяла билет на теплоход, и когда он приблизился к российскому берегу, прыгнула за борт и вплавь пересекла государственную границу. Задержали иностранку сотрудники погрануправления ФСБ по Амурской области.

Уголовное дело будет рассматривать Благовещенский городской суд. Гражданке КНР грозит до двух лет лишения свободы.