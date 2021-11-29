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29.11.2021 08:11
Рубрика: Общество

В Приморье ввели обязательную вакцинацию для пожилых

Текст: Ольга Журман

Постановление об обязательной вакцинации для жителей Приморья старше 60 лет подписала главный санитарный врач региона Татьяна Детковская, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Именно среди этой категории граждан фиксируются самые высокие показатели заболеваемости и смертности.

"В структуре заболеваемости COVID-19 лица 60 лет и старше составили 23,5 процента. Среди умерших от коронавируса 74 процента - также граждане этой возрастной группы. При этом охват их вакцинацией составляет 28,5 процента", - объясняет Детковская.

Согласно документу, первым компонентом или однокомпонентной вакциной пожилым людям необходимо привиться до 25 декабря, вторым - до 25 января. Иначе они могут быть отстранены от работы либо переведены на дистанционный режим.

Всего прививку от коронавируса сделали более 780 тысяч жителей края из чуть менее чем двухмиллионного населения. За последние сутки в Приморье выявили 459 новых случаев COVID-19.

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