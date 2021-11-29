Я, Главный государственный санитарный врач по Приморскому краю Детковская Т.Н., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что на территории Приморского края она остается неблагополучной.

По данным оперативного эпидемиологического анализа, в Приморском крае продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

С нарастающим итогом зарегистрировано 84424 случая COVID-19. Интенсивный показатель заболеваемости - 4628,09 на 100 тыс. населения. С начала октября и за последние четыре недели заболеваемость увеличилась на 55,1 %.

Ежесуточное количество регистрируемых случаев COVID-19 превысило 400 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1.

Одним из наиболее значимых контингентов риска, дающим высокие показатели заболеваемости и наибольшие показатели смертности, остается группа лиц в возрасте 60 лет и старше.

В структуре заболеваемости COVID-19 лица в возрасте 60 лет и старше составили 23,5%. Среди умерших от COVID-19 лица старше 60 лет составляют 74,0%.

При этом охват населения в возрасте 60 лет и старте вакцинацией от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) остается недостаточным и по законченной вакцинации составляет 28,5 %, что не может обеспечить надежную стабилизацию эпидемиологической ситуации.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных норм и правил СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 15.02.2021 № 62500), приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 25.04.2014 № 32115) постановляю:

Внести в постановление Главного государственного санитарного врача по Приморскому краю от 11.10.2021 № 7 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан по эпидемическим показаниям в Приморском крае" с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача по Приморскому краю от 27.10.2021 № 8, следующие изменения:

1. В пункте 1:

дополнить подпунктом 1.3. следующего содержания:

"1.3. Лицам в возрасте 60 лет и старше.

Организовать проведение иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) указанным в настоящем подпункте лицам в срок:

- до 25.12.2021 года первым компонентом или однокомпонентной вакциной,

- до 25.01.2022 года вторым компонентом вакцины".

2. В пункте 3:

подпункт 3.2. изложить в следующей редакции:

"3.2. Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы лиц, указанных в подпунктах 1.1. и 1.2. пункта 1 Постановления: с 15.11.2021 года лиц, не получивших ни одного компонента вакцины против новой коронавирусной инфекции; с 15.12.2021 года - лиц, не имеющих законченного курса вакцинации".

Главный государственный санитарный врач по Приморскому краю Т.Н.Детковская







