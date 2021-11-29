Во Владивостоке завели дело после смерти ребенка в больнице

Уголовное дело по факту смерти восьмилетнего ребенка в медицинском учреждении возбуждено в СК по Приморскому краю, сообщается на сайте ведомства.

"16 ноября поступило заявление от женщины о том, что 13 ноября работники двух медучреждений ненадлежаще исполнили свои профессиональные обязанности при оказании медицинской помощи ее восьмилетнему сыну. В результате ребенок на следующие сутки скончался", - говорится в сообщении.

Уголовное дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители выясняют, есть ли связь между действиями или бездействием медиков и смертью ребенка.

Ранее сестра погибшего написала в соцсетях о том, что ее брат с болью в животе два часа ждал "скорую". Когда медики прибыли, им пришлось вызвать реанимационную бригаду, которая отвезла мальчика в краевую детскую клиническую больницу № 1, а оттуда его отправили в инфекционную больницу. Через несколько часов ребенка доставили обратно. В итоге мальчик скончался менее чем через сутки после вызова врачей.