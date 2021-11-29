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29.11.2021 12:03
Рубрика: Происшествия

Близкие погибших приходят к "Листвяжной" в надежде на чудо

Текст: Юлия Потапова
Родственники шахтеров, которые не вышли из шахты "Листвяжная" после взрыва, случившегося 25 ноября, все еще надеются увидеть своих близких живыми.

Как сообщает KP.Ru, жены горняков приходят к шахте каждый день в надежде на чудо.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Среди тех, кто остался под землей, 53-летний машинист подземных установок Сергей Усольцев. Он погиб на второй день после выхода на работу из очередного отпуска, проведенного в санатории по путевке от шахты… У Сергея остались жена и дочь. Им передали вещи из шахтерской раздевалки. Но они до сих пор надеются услышать хорошую новость. Пусть даже все сроки для этого вышли.

Супруга 48-летнего горнорабочего очистного забоя Сергея Дементьева тоже держится из последних сил. Вспоминает, как 24 ноября проводила его в ночную смену. Наутро в шахте прогремел взрыв.

Шахтерский стаж Сергея - 19 лет. На "Листвяжную" он перешел с закрывшейся "Колмогоровской", в 2013-м. "Недавно Сережа говорил, что в "Листвяжной" много метана. Но мы поговорили и забыли. А тут взрыв…", - цитирует KP.Ru слова жены горняка.

Среди пострадавших, которые лечатся в стационарах, Алексей Уфимцев. Он сказал, что смог выбраться из шахты чудом. О том, что пришлось пережить, старается не вспоминать. По словам другого шахтера - Ильи Лягаева - "взрыв был такой силы, что людей возле гор зацепило", а в домах, расположенных неподалеку, задрожали окна.

В шахте продолжают разгребать завалы, чтобы добраться до людей. Пока на поверхность поднято одиннадцать тел погибших. Еще сорок остаются под землей. Горноспасатели говорят, что работы на месте взрыва могут растянуться на месяц, настолько сильные разрушения в горных выработках.

А близкие горняков идут и идут к "Листвяжной" - приносят цветы и ждут новостей.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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