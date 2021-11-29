В Приангарье выступили за признание майнинга предпринимательством

Правительство Иркутской области намерено обеспечить более высокий уровень энергетической безопасности в регионе. Власти обеспокоены возросшим в связи с майнингом потреблением электричества и нагрузкой на энергосистему, поэтому кабинет министров выступает за придание добыче криптовалют статуса предпринимательства. Соответственно, для этого бизнеса изменятся тарифы на электроэнергию, рассказал сегодня журналистам глава региона Игорь Кобзев.

Губернатор напомнил, что потребление электричества в области выросло за два года в десятки раз, и он обратился к вице-премьеру России Александру Новаку с предложением рассматривать майнинг как предпринимательство. Правительство страны поддержало эту инициативу.

Придание майнингу нового статуса предполагает более высокие тарифы на энергию, отметил губернатор. И добавил, что предприниматели должны заключить с сетевой компанией договор о подключении ферм по производству криптовалют по выделенной линии. Это позволит уменьшить нагрузку на распределительные сети населенных пунктов, цитирует Игоря Кобзева "Интерфакс". Губернатор заверил, что власти региона, в свою очередь, предоставят представителям бизнеса площадки под промышленный майнинг.