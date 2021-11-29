Страховщики предложили увеличить лимиты для шахт после ЧП на "Листвяжной"

Страховой суммы по ситуации на шахте "Листвяжная" в Кузбассе может не хватить всем потерпевшим. Об этом сообщили в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО).

Ранее руководство шахты "Листвяжная", где погиб 51 человек - 46 шахтеров и пять горноспасателей, приняло решение о выплатах семьям погибших шахтеров и раненым. В НССО напомнили, что кроме выплат от предприятия, родственники погибших и пострадавшие могут рассчитывать на выплаты от страховой компании.

Согласно действующему законодательству, страховщик сможет осуществить выплаты после завершения технического расследования и получения акта Ростехнадзора о причинах и об обстоятельствах аварии.

"Исходя из известных на текущий момент сведений о погибших и пострадавших, общий размер положенных по 225-ФЗ страховых выплат может превысить установленную законом страховую сумму в 100 миллионов рублей. Это означает, что страховые выплаты по данному событию будут производиться в пропорции от суммы заявленных требований, поступивших к страховщику от лиц, имеющих право на получение выплат", - отметили в НССО

Изначально - с момента вступления в силу 225-ФЗ в 2012 году - страховая сумма для угольных шахт составляла 10 миллионов рублей. Однако позднее лимиты были признаны недостаточными, их увеличили до 50-100 миллионов рублей в зависимости от максимального количества персонала в смене.

"Произошедшая трагедия является триггером для возвращения к вопросу о необходимости дальнейшей корректировки законодательства в части увеличения лимитов ответственности по угольным шахтам", - отметила вице-президент НССО Светлана Гусар.