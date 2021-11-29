В Алтайском крае после страшного ДТП учителям запретили подвозить детей

В Алтайском крае после ДТП на железнодорожном переезде в Тальменском районе, где погибли трое школьников, губернатор Виктор Томенко потребовал исключить случаи, когда учителя на личном автомобиле подвозят детей в школу или домой. По данным регионального минобразования, ученики второго класса должны были ехать не с преподавателем, а на школьном автобусе.

- Детям надо было подождать полтора часа в школе, чтобы сесть на школьный автобус, - пояснили в пресс-службе правительства Алтайского края. - Но учительница решила подвезти их на личном автомобиле. При этом все дороги от села Луговое, где находится школа, до села Наумово, в котором проживали дети, были расчищены.

После этой трагедии глава региона дал поручение министерству образования края и органам местного самоуправления следить, чтобы подобные случаи подвоза детей на личном транспорте учителей больше не повторялись.

- Семьям погибших и пострадавших детей будет оказана вся необходимая материальная и психологическая помощь. Районные власти помогут с организацией похорон, - отметили в региональном правительстве.

Напомним, что ДТП в Тальменском районе Алтайского края произошло 29 ноября примерно в 12.50 по местному времени. На железнодорожном переезде столкнулся снегоуборочный поезд и автомобиль Toyota, в котором ехали учительница и четверо учеников второго класса Луговской школы. В результате трое восьмилетних детей погибли на месте, еще один ребенок и 43-летняя учительница в тяжелом состоянии доставлены в больницу. По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело.