Новости

Песков заявил о надежде на разговор Путина и Байдена до конца года 14:22
Вывозной рейс могут организовать для россиян в ЮАР 14:20
В Арктике за год убрали более 1,5 тысячи тонн отходов 14:19
Песков рассказал о дальнейших шагах РФ в связи с появлением штамма "омикрон" 14:10
ВС: Иностранные инвесторы выигрывают в России 89 процентов споров 14:10
В московском метро запустили тематический поезд "Путешествие по России" 14:01
В Алтайском крае после страшного ДТП учителям запретили подвозить детей 13:56
Мишустин поручил обеспечить ввоз препарата для лечения детей с эпилепсией 13:53
Минтранс: Ситуация с задержками грузов на Дальнем Востоке близка к разрешению 13:50
В России введен акциз на жидкую сталь 13:49
Умер актер и режиссер, народный артист СССР Владимир Наумов 13:43
В Минэнерго допустили рост тарифов на электроэнергию для майнеров 13:41
В Хакасии военные медики оказали помощь 3 тысячам больных COVID-19 13:37
Распределены первые 500 млрд рублей на инфраструктурные кредиты для регионов 13:25
На Москву надвигается ливневый циклон "Бенедикт" 13:11
Названы десять самых популярных удаленных профессий 13:03
Прощание с Александром Градским пройдет 1 декабря 12:59
Владелец "Листвяжной" выплатил семьям шахтеров более 100 млн рублей 12:55
Лукашенко: Запад использует мигрантов для сдерживания белорусской армии 12:41
Путин назвал Градского ярким и неординарным человеком 12:40
В Подмосковье повысят зарплаты работникам системы здравоохранения 12:39
Путин встретится с президентом Вьетнама 30 ноября 12:38
Назван возможный рост цен от введения новых экологических платежей 12:18
Лукашенко: На границу подкинули тело погибшего беженца 12:18
Близкие погибших приходят к "Листвяжной" в надежде на чудо 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 13:56
Рубрика: Происшествия

В Алтайском крае после страшного ДТП учителям запретили подвозить детей

Текст: Татьяна Кузнецова

В Алтайском крае после ДТП на железнодорожном переезде в Тальменском районе, где погибли трое школьников, губернатор Виктор Томенко потребовал исключить случаи, когда учителя на личном автомобиле подвозят детей в школу или домой. По данным регионального минобразования, ученики второго класса должны были ехать не с преподавателем, а на школьном автобусе.

Два человека погибли при столкновении иномарки с автобусом в Красноярске

- Детям надо было подождать полтора часа в школе, чтобы сесть на школьный автобус, - пояснили в пресс-службе правительства Алтайского края. - Но учительница решила подвезти их на личном автомобиле. При этом все дороги от села Луговое, где находится школа, до села Наумово, в котором проживали дети, были расчищены.

После этой трагедии глава региона дал поручение министерству образования края и органам местного самоуправления следить, чтобы подобные случаи подвоза детей на личном транспорте учителей больше не повторялись.

- Семьям погибших и пострадавших детей будет оказана вся необходимая материальная и психологическая помощь. Районные власти помогут с организацией похорон, - отметили в региональном правительстве.

Напомним, что ДТП в Тальменском районе Алтайского края произошло 29 ноября примерно в 12.50 по местному времени. На железнодорожном переезде столкнулся снегоуборочный поезд и автомобиль Toyota, в котором ехали учительница и четверо учеников второго класса Луговской школы. В результате трое восьмилетних детей погибли на месте, еще один ребенок и 43-летняя учительница в тяжелом состоянии доставлены в больницу. По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

Президент подписал закон о едином налоговом платеже для бизнеса
В Центре Гамалеи призвали не паниковать из-за "омикрон"-штамма
Путин поручил не допустить в России последствия энергодефицита в ЕС
Китайские инвесторы подали иск против Украины в гаагский суд из-за "Мотор Сич"
В Кузбассе число пострадавших при взрыве на шахте увеличилось до 92
Как не попасть в ловушку продавцов и избежать финансовых проблем
Прокуратура и полиция нашли действенный способ воздействия на автоблогеров-хулиганов