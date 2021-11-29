В Кузбассе ввели режим ЧС после аварии на "Листвяжной"

На территории Кемеровской области после взрыва на шахте "Листвяжной" введен режим чрезвычайной ситуации.

Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на сайте правительства Кузбасса. В документе говорится, что в регионе вводится режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - "Чрезвычайная ситуация". Для сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предусматривается региональный уровень реагирования.

Распоряжение губернатора о режиме ЧС вступает в силу со дня его подписания, то есть с 25 ноября текущего года.

Задымление на шахте "Листвяжной" в Беловском районе Кузбасса произошло утром 25 ноября. Под землей в тот момент находились 285 человек.

Большую часть работников удалось вывести, но во время поисково-спасательных работ ситуация ухудшилась, погибло пять бойцов ВГСЧ. В результате список погибших увеличился до 51 человека.

Причиной трагедии, по предварительным данным, стал взрыв метано-воздушной смеси. В регионе объявили траур.