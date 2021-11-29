В Минэнерго допустили рост тарифов на электроэнергию для майнеров

Майнинг не относится к бытовым нуждам, поэтому потребляемая на него электроэнергия не должна оплачиваться по льготному тарифу для населения, сообщили "РГ" в Минэнерго, комментируя планы правительства Иркутской области придать добыче криптовалют статуса предпринимательства.

В ведомстве уточнили, что законодательство различает потребление гражданами электроэнергии для собственных бытовых нужд и в целях осуществления предпринимательской деятельности. Существующие нормы не исключают возможности выявления потребления в жилом помещении для осуществления коммерческой деятельности и проведения расчетов с таким потребителем по ценам, установленным для субъектов предпринимательства.

За два года потребление электричества в Иркутской области выросло в десятки раз. Это связывают с растущей популярностью майнинга - добыче криптовалют. Если майнинг получит статус предпринимательства, то за потраченную на это электроэнергию придется платить по бизнес-тарифам, которые выше, чем тарифы для населения.

Ранее с предложением рассматривать майнинг, как предпринимательство, к вице-премьеру Александру Новаку обращался губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.