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29.11.2021 13:41
Рубрика: Экономика

В Минэнерго допустили рост тарифов на электроэнергию для майнеров

Текст: Сергей Тихонов

Майнинг не относится к бытовым нуждам, поэтому потребляемая на него электроэнергия не должна оплачиваться по льготному тарифу для населения, сообщили "РГ" в Минэнерго, комментируя планы правительства Иркутской области придать добыче криптовалют статуса предпринимательства.

Фото: Istock
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В ведомстве уточнили, что законодательство различает потребление гражданами электроэнергии для собственных бытовых нужд и в целях осуществления предпринимательской деятельности. Существующие нормы не исключают возможности выявления потребления в жилом помещении для осуществления коммерческой деятельности и проведения расчетов с таким потребителем по ценам, установленным для субъектов предпринимательства.

За два года потребление электричества в Иркутской области выросло в десятки раз. Это связывают с растущей популярностью майнинга - добыче криптовалют. Если майнинг получит статус предпринимательства, то за потраченную на это электроэнергию придется платить по бизнес-тарифам, которые выше, чем тарифы для населения.

Ранее с предложением рассматривать майнинг, как предпринимательство, к вице-премьеру Александру Новаку обращался губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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