В Псковском театре драмы представили спектакль "Зойкина квартира"

"Как-то мне неудобно произносить: "Потапов-фест"… Ответственность витает", - скромно признался главный герой. На слова он скуп, в ответах лаконичен, может обойтись всего одним предложением. Представляя, например, свою картину "Бог Дьёсёгёй", документально-игровую притчу, сказал:

- Этот фильм я снимал два дня, монтировал два года - ведь сам себе хозяин. Я посвятил его моему народу. Фильм не коммерческий. Его показали на Берлинаре. В прокате в Якутии не был.

Главное событие - премьера на Большой сцене Псковского театра спектакля "Зойкина квартира" - к 130-летию со дня рождения автора пьесы Михаила Булгакова.

Накануне премьеры Сергей Потапов заинтриговал: "Классической постановки вы не увидите. Это будет моя трактовка, мое видение этой пьесы. Думаю, что так "Зойкину квартиру" еще никто не ставил".

Первая московская комедия Михаила Булгакова была завершена в конце 1925 года. Автор определил ее жанр как трагический фарс, называли ее и трагической буффонадой, и трагикомедией, и сатирической мелодрамой, и коми-трагедией. Премьера состоялась ровно 105 лет назад в Вахтанговском театре.

Большая квартира Зои Пельц становится публичным домом, борделем, под прикрытием ателье мод. История Потапова - про ад, в котором находятся персонажи. Зрителя отсылают к "Фаусту" Гете и к "Мастеру и Маргарите" Булгакова. Звучат тексты Николая Гумилева, Владимира Высоцкого.

Спектакль оформил эстонский художник Эрвин Ыунапуу (Таллин), костюмами занимался главный художник Псковского театра драмы Александр Стройло, художник по свету - лауреат Национальной театральной премии России "Золотая маска" Стас Свистунович (Петербург).

"Подарок судьбы для актрисы"

В роли Зои Пельц - актриса Санкт-Петербургского театра имени В.Ф. Комиссаржевской Кристина Кузьмина. В очередь с ней в этой роли - актриса Псковского театра драмы Наталья Петрова.

Неожиданно было увидеть вас на сцене Псковского театра драмы!

Кристина Кузьмина: Грех отказываться от такого предложения, поэтому я пересмотрела свои графики - со съемками, в театрах (еще есть роли в Театре имени Ленсовета, Театре имени Андрея Миронова) и приехала сюда на поселение на полтора месяца.

Это ведь фантастическая роль, подарок судьбы для актрисы.

Вы видели на сцене "Зойкину квартиру"?

Кристина Кузьмина: Нет, к сожалению. Когда в Петербурге шла эта пьеса, я еще была маленькой, а потом вдруг ее на сцене не стало.

Как Потапов работает с актерами?

Кристина Кузьмина: Сергей - уникальный. Он нередко упоминает духов, рассказывает о своих видениях, о том, как у него рождаются сцены. Так спектакль и рождался - из его видений, из наших рассуждений, фантазий. Работа для актера нелегкая, нетипичная. Мы должны обжить мир, который видит режиссер, вселить в этот мир душу. Я мучила Потапова вопросами: я должна разобраться со всеми деталями - что делаю, почему, зачем, что происходит с моим персонажем? А у Сергея такой принцип работы: он мыслит образами, задает картинку, но не всегда поясняет, что внутри, иногда надо "раскапывать" самим. Он не из тех режиссеров, которые показывают актерам, что и как играть. И на слова скуп. Дает поводы задуматься и попробовать самим и лишь изредка, если ты совсем заплутал, пояснит, что нужно делать. Очень смешно однажды он сказал: "И тут ты сверху ложишься на него и обнимаешь... Нет, не так.. Ну, Кристина, ляг как-нибудь артхаусно". Ты должен сам раскрутить историю, и не всегда понятно, в ту ли сторону ты идешь, совпадает ли это с тем, что он задумал. Это сложно, но результат интересный.

Работая над спектаклем, мы нашли в пьесе столько мистики, зашифрованной Булгаковым, столько метафор! Я даже рискну провести аналогию с "Мастером и Маргаритой". Просто в "Зойкиной квартире" мистические отголоски завуалированы, в том числе во фразах, как, например, "Аметистов вылетел в окно", "Зоя возникла из-под земли". Аллочка говорит: "Зоя, вы черт", председатель домкома Аллилуя: "Вы с нечистой силой знаетесь". А что за "Мифическое тело"? Никто его не видел, но герой есть, незримо присутствует.

Как псковская труппа встретила питерскую артистку?

Кристина Кузьмина: Мы робко налаживали отношения, постепенно, от репетиции к репетиции. Иллюзий я не питала, была готова к тому, что меня встретят прохладно, не с распростертыми объятиями. Но, как мне кажется, мы стали одной командой.

"Шаман, и этим все сказано!"

Ирина Смирнова, заслуженная артистка России (Мадам Иванова):

- Сергей Потапов - несомненно, шаман, и этим все сказано. Его очень интересный, какой-то первобытный язык, на котором он разговаривал с актерами, в нас отзывался, будил наши чувства, которых мы доселе, может, и не изведывали. Подводил нас к таким тонкостям, о которых мало кто говорит. Нашу жизнь можно сравнить с ярко-красной вышивкой по белому льну, и от того, как ты ее "вышиваешь", она сложится или нет. Да, жизнь сложна, все меньше и меньше хорошего в ней, куда ни посмотришь - ад. Если мы не остановимся, не вспомним, что мы люди, то эта машина поглотит нас, рухнем с головой, и ничего больше не будет.

Мистическая трагедия, постапокалипсис

Вы не впервые обратились к произведению Булгакова?

Сергей Потапов: Я ставил "Последние дни" в Минусинском театре драмы (Красноярский край), "Дни Турбиных" и "Мертвые души" в Русском театре имени Пушкина (ГАРДТ) в Якутске.

Жанр спектакля "Зойкина квартира" вы обозначили "трагическая буффонада".

Сергей Потапов: Так у Булгакова. У нас получилась мистическая трагедия. Есть "Оптимистическая трагедия" (пьеса Всеволода Вишневского.- "РГ"), а у меня - мистическая. (Улыбается). Без времени. (Время действия у Булгакова - 20-е годы ХХ века. - "РГ"). Постапокалипсис.

Фото: Предоставлено организаторами фестиваля "Потапов-фест"

Вы советуете зрителям - перед тем, как идти на спектакль, прочитать пьесу. Зачем? Многие режиссеры, напротив, отговаривают от этого. Книга - после, если вам захочется.

Сергей Потапов: Советую - для того, чтобы они могли понять, что я нашел в этой пьесе, какой ход, что изменил. Это же моя трактовка произведения. Здесь мои ощущения. Искал, что между строк… По-разному можно произнести написанные слова - и обыграть.

Мое мнение: в будущем режиссеры сами будут писать пьесы и ставить их. А сейчас мы, современные режиссеры, делаем великими ушедших классиков.

Вы решили изменить финал.

Сергей Потапов: Да. Но текст я не переписывал. Взял один из первых вариантов пьесы. Известно, что Булгаков редактировал ее много раз.

Фото: Предоставлено организаторами фестиваля "Потапов-фест"

Как вошел в постановочную команду художник из Эстонии Эрвин Ыунапуу?

Сергей Потапов: Мы поставили вместе два спектакля - эстонскую классику - на эстонском языке в театральном центре Vaba Lava в Нарве. И мне захотелось сделать маэстро подарок - пригласить на постановку в Псков.

Что будете ставить дальше и где?

Сергей Потапов: Сначала отдых. В этом году я должен был поставить восемь спектаклей, два слетели, шесть выпустил. Якутск, Загреб (Хорватия), Альметьевск (Татарстан), Норильск, Актау (Казахстан) и Псков.

Хочу встретить Новый год в Петербурге - там живут моя жена и дети, а родители - в Якутске, я же - между двумя городами. Потом поеду в Якутию, чтобы поставить в своем родном театре - Саха академическом театре имени Ойунского "Юноши Маарыкчаана" Эрилика Эристиина. Это наша классика, посвятим спектакль 100-летию образования Якутской АССР (республики Саха). Будем отмечать в следующем году.

А кино?

Сергей Потапов: Сейчас не снимаю. У меня авторское кино, для друзей. Если получится, думаю летом снять "Тита Андроника" Шекспира. Я ставил эту пьесу в театре Саха (спектакль "ТииТ").