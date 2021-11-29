Почти в ста школах Кубани классы ушли на карантин

В 99 школах Краснодарского края отдельные классы временно закрыты и отправлены на карантин из-за подтвержденных случаев коронавируса. Как сообщили в оперштабе региона, всего закрыты 189 классов в 18 районах и всех крупных городах края: в Сочи, Геленджике, Краснодаре, Горячем Ключе, Новороссийске и Анапе.

- Учащиеся занимаются дома с использованием дистанционных образовательных технологий, - отметили в оперштабе Кубани.

Кроме классов в школах, закрыты 114 групп в 64 детских садах, а также 12 групп в семи колледжах и техникумах.

Как ранее сообщала "РГ", закрытые ранее на карантин школы и детские сады в Краснодарском крае возобновили работу, теперь в регионе на самоизоляции находятся лишь отдельные классы и группы.