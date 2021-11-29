В Ялте четыре человека получили травмы при ураганном ветре

Четыре человека получили травмы различной степени тяжести из-за падения деревьев при ураганном ветре в разных районах города. Пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

- Это 16-летний подросток, 67-летний мужчина и женщина того же возраста, - рассказала подробности Павленко. - С травмами различной степени тяжести и переломами они госпитализированы. Еще один мужчина 33 лет травмирован сорванной ветром антенной. Он обратился в травмпункт - госпитализация не понадобилась. Всем оказывается медицинская помощь в полной мере. Ситуацию держим на контроле.

Напомним, в Крыму ураганный ветер оставил вечером в понедельник без электричества 56 тысяч человек. Обесточены целые районы городских и сельских муниципалитетов. Сотни деревьев в городах вырваны с корнем, десятки автомобилей серьезно повреждены упавшими ветками и стволами деревьев. Обесточены целые районы городских и сельских муниципалитетов.

- Ожидается ураганный ветер 30-35 метров в секунду, - предостерегает Павленко. - Очень прошу родителей завтра не отпускать детей самих в школы и детские сады, а по возможности - оставить их дома.

Как уточнили в администрации, отсутствие ребенка на уроках 30 ноября не будет считаться прогулом, если родители предупредят классного руководителя.

В свою очередь, глава РК Сергей Аксенов отметил, что к ликвидации последствий стихии привлечено необходимое количество специалистов и соответствующей техники. Сейчас в аварийно-восстановительных работах принимают участие 276 энергетиков ГУП "Крымэнерго", задействовано 102 единицы техники. От МЧС в ликвидации последствий ураганного ветра участвуют еще 345 человек и 96 единиц техники.